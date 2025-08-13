Elképesztő: UFO-t kapott lencsevégre egy férfi

Augusztus 2-án nem mindennapi égi jelenségre lett figyelmes Andrew Clifton – írja a dailymail. Azt állítja, hogy kutyasétáltatás közben videóra vett egy UFO-t, amint hiperszonikus sebességgel száguld az égen. A 40 éves gazdi ötéves labradorjával, Dash-sel játszott a Malvern-dombságban, amikor filmre vette a földöntúli jelenséget. Andrew az esetből semmit nem tapasztalt, csak később, a felvétel megtekintése után vette észre a furcsa jelenséget.

A felvételen szereplő UFO azonnal felrobbantotta az internetet

A videó lelassítása után látható, ahogy a csőszerű tárgy hatalmas sebességgel hasít át az égen. Miután megmutatta a klipet a barátainak, arra biztatták, hogy tegye közzé a közösségi médiában, ahol gyorsan több millió megtekintést kapott. A szkeptikusok azonban azt állítják, hogy a videó átverés. A környéken két nagyobb légierő-bázis is található, a délkeleti RAF Brize Norton és az északi RAF Cosford.

A kommentelőket elképesztően megosztották a látottak, sokan szkeptikusan, mások pozitívan álltak az UFO-észleléshez.

Egyre több az UFO-észlelés az Egyesült Államokban is

Nem vagyok nagy hívő, de azt hiszem, nem vagyunk egyedül

– írta az egyik néző.

🚨UFO Captured Over Malvern Hills UK 5th August 2025



Andrew Clifton was walking his dog (August 5, 2025) in the Malvern Hills, a range of hills in western England. He was filming short clips with his phone while throwing a popular frisbee toy for his pet. When he got back home… pic.twitter.com/jgthCBBt1S — Skywatch Signal (@UAPWatchers) August 7, 2025

Sokan azt sugallják, hogy mesterséges intelligenciával készítettem a videót, de állíthatom, hogy egyetlen beavatkozást végeztem, az a felvétel lelassítása volt

– tette hozzá Andrew. A férfi valószínűbbnek gondolja, hogy valamiféle katonai eszközről van szó, amiről nincsenek információk, de nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy mi is van a felvételen. Amerikában megnőtt az UFO-észlelések száma, emiatt egy különleges kongresszust hoztak létre az észlelések kivizsgálására. Az Origo már korábban is írt hasonló cikket, miszerint kiderült, hogy mi áll az UFO-észlelések mögött.