A sör, amitől nem hízol, nem rúgsz be, és még menő is vagy vele

A sörfőzés története több ezer évre nyúlik vissza, ám még napjainkban is képes meglepni az újdonságokra nyitott fogyasztókat. Az újfajta sörök megjelenése új lendületet adott a sörpiacnak: ezek az italok nemcsak különleges alapanyagaikkal tűnnek ki, hanem az egészségre és a fenntarthatóságra gyakorolt pozitív hatásaikkal is. Az egészségtudatos fogyasztó és a környezettudatos fogyasztó számára valódi alternatívát jelentenek a hagyományos sörtípusokkal szemben.
A sörivás ma már messze nem csupán egy hétvégi szórakozás, hanem tudatos választás is lehet – főleg, ha olyan különleges italok közül válogathatunk, mint a quinoából készült sör, a gomba alapú sör vagy a rizsből készült sör.
A rizssör nem új találmány, hiszen Ázsiában évezredek óta fogyasztják, de a nyugati világban csak most kezd igazán népszerűvé válni. A rizs a sörfogyasztásban nemcsak az újdonság erejével hat, hanem könnyedebb, világosabb ízvilágot is ad a főzetnek.
A rizssör előnyei között szerepel az is, hogy kevesebb glutént tartalmaz, mint az árpából vagy búzából készült sörök, így a gluténérzékeny fogyasztók számára is vonzó lehet. Ráadásul az alkoholtartalma is alacsonyabb lehet, ami a sör alkoholtartalma körüli vitákban pozitívumként jelenik meg.
A quinoa egy ősi dél-amerikai gabona, amely nemcsak a szuperélelmiszerek között hódít, hanem már a sörfőzésben is fontos szerepet kap. A quinoából készült sör amellett, hogy gluténmentes, gazdag fehérjékben és aminosavakban – ezért is kedvelt az egészségtudatos fogyasztók körében.A sör hozzáadott cukor nélkül trend is jól illeszkedik a quinoa-alapú italokhoz, mivel ezek természetesen édeskések, így nincs szükség mesterséges édesítőkre vagy cukorra a gyártás során.
Bár elsőre meglepő lehet, de a gomba is bekerült a sörfőzők repertoárjába. A gomba alapú sör különleges aromát kölcsönöz az italnak, és egyedi ízvilága miatt egyre népszerűbb a kézműves főzdékben.
A gomba alapú sör jellemzői között megtalálható a fás, földes ízprofil, ami kiválóan illik egyes sörtípusok – például porter vagy stout – karakteréhez. Ezzel a különlegességgel a főzött sör világában igazi gasztronómiai kuriózum született.
Az újfajta sörök mögött gyakran olyan alapanyagok állnak, mint a regeneratív gabona vagy az ősi afrikai gabonák, amelyeket regeneratív gazdálkodás módszereivel termesztenek. A regeneratív jelentése ebben az esetben a talajélet megőrzése, a biodiverzitás növelése és a hosszú távú fenntarthatóság biztosítása.
Ez az irány nemcsak a környezetre van jó hatással, de a sör ízvilágát is mélyíti, különlegesebb élményt nyújtva a sörivóknak. Az olyan alapanyagok, mint a maláta, komló, árpa, de akár a rizs és a quinoa is más minőséget képviselnek, ha ilyen gazdálkodási környezetből származnak.
A vásárlói szokások a sörfogyasztásban is változóban vannak. A fiatalabb generációk körében egyre népszerűbb az alkoholmentes sör vagy az alacsony alkoholtartalmú sör, különösen a nyári időszakban.
Sokan kifejezetten keresik a legkedveltebb sörök közül azokat, amelyek valamilyen módon egészségesebbek, természetesebbek, vagy kisebb ökológiai lábnyommal rendelkeznek.
Így nem meglepő, hogy a Collider nevű startup például kifejezetten olyan termékekre specializálódik, amelyek a fenntartható sörfogyasztást helyezik előtérbe.
A sörfőzés új irányt vett: az újfajta sörök nemcsak ízben nyújtanak többet, hanem a fenntarthatóság és az egészség szempontjából is előrelépést jelentenek. A rizssör, a quinoából készült sör vagy a gomba alapú sör nem csupán kuriózumok – ezek már a jövő sörének előhírnökei.