Csirke helyett emberi ujjpercet talált szendvicsében egy nő

A nő állítása szerint ez az undorító felfedezés és a véletlen kannibalizmus egy egész életre szóló traumát okozott neki. Szerencsére nem nyelte le az ujjpercet. Azonban azonnal kórházba ment, hogy erős antiretrovirális terápián vegyen részt, és hogy megvédje magát az esetleges betegségek potenciális kockázatától.

Ujjpercre harapott rá egy nő (a kép illusztráció)

Ujjperc a szendvicsben

Mrs Smith ügyvédje, Robert Menna szerint az étterem „gondatlansága” miatt Smith „súlyos sérüléseket szenvedett, fájdalmat, sokkot és lelki gyötrelmet élt át” az incidens miatt.

Menna elmondta, hogy csapata elküldte az ujjat egy laboratóriumba, ahol megerősítették, hogy női emberi szövetről van szó.

A étterem tulajdonosa, Teddy Karagiannis, a PEOPLE magazinnak adott nyilatkozatában „teljesen csalárdnak” nevezte a pert. Hozzátette, hogy „rágalmazásért” ellenkérelmet tervez benyújtani Smith ellen.

„Ez egyszerűen nevetséges” – mondta, hozzátette, hogy az étteremben felszolgált ételek több ellenőrzési ponton is átesnek, mielőtt tálalásra kerülnek.

Ráadásul aznap az étteremben nem volt egyetlen női alkalmazott sem szolgálatban.

A tulajdonos még azt is felvetette, hogy Mrs. Smith máshol szerezte az ujjat.

A hír pont akkor jelent meg, miután egy másik nőt csalásért börtönbe zártak, mert úgy tett, mintha emberi ujjat talált volna az ételében a Wendy's gyorsétteremben.

A Crime Monthly magazin szerint akkoriban így nyilatkozott:

Elkezdtem enni... aztán hirtelen valami keményet ettem. Valami ropogósat, amit kiköptem. Először nem tudtam, mi lehet az. Aztán elkezdtük piszkálni – mások is –, és akkor rájöttünk, hogy valami szögszerű dolog.

Az étteremlánc szerint Anna Ayala ételét elkészítő alkalmazottaik közül senki sem sérült meg. Miután rájöttek, hogy akár egymillió dolláros kártérítést is fizetniük kell, a Wendy's a legjobb ügyvédeit vonta be az ügy kivizsgálására.

A rendőrség razziát tartott az otthonában, és kihallgatta az ismerőseit is. Pletykák keringtek arról, hogy az ujj az elhunyt nagynénjéé volt, de kiderült, hogy valaki olyantól vette, aki munkahelyi balesetet szenvedett.