Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Válaszolt Zelenszkij Putyinnak: itt vannak az ukránok feltételei

orosz-ukrán háború

Oroszország dörgedelmes választ adott a Magyarországra vezető kőolajvezeték elleni ukrán támadásra

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője élesen bírálta Ukrajna legutóbbi támadását a Magyarországra vezető kőolajvezeték ellen. Mint mondta, a kijevi vezetés „nem áll meg semminél”, és az energiabiztonság elleni akciók jól mutatják a rezsim valódi természetét.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orosz-ukrán háborúkőolajMarija Zaharova

A szóvivő emlékeztetett: nemcsak Európában, hanem Afrikában és a Közel-Keleten is követtek el törvénytelen lépéseket ukrán szereplők, sőt szerinte az ország mára az illegális fegyverpiac egyik központjává vált. 

Zaharova hozzátette: Kijev „vérszomjas és gátlástalan ideológusai” veszélyt jelentenek a világ stabilitására.

A vezeték elleni támadás következményeként Magyarország felé leállt az olajszállítás. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábban arról számolt be, hogy az orosz szakemberek dolgoznak a helyreállításon, de egyelőre nem tudni, mikor indulhat újra a szállítás.

Zaharova szerint az újabb támadás egyértelmű üzenet: Ukrajna nemcsak a háborús frontokon, hanem az energiahálózatok ellen is küzdelmet folytat, aminek európai országok látják kárát - írja az izvesztija.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!