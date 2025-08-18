A szóvivő emlékeztetett: nemcsak Európában, hanem Afrikában és a Közel-Keleten is követtek el törvénytelen lépéseket ukrán szereplők, sőt szerinte az ország mára az illegális fegyverpiac egyik központjává vált.

Zaharova hozzátette: Kijev „vérszomjas és gátlástalan ideológusai” veszélyt jelentenek a világ stabilitására.

A vezeték elleni támadás következményeként Magyarország felé leállt az olajszállítás. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábban arról számolt be, hogy az orosz szakemberek dolgoznak a helyreállításon, de egyelőre nem tudni, mikor indulhat újra a szállítás.

Zaharova szerint az újabb támadás egyértelmű üzenet: Ukrajna nemcsak a háborús frontokon, hanem az energiahálózatok ellen is küzdelmet folytat, aminek európai országok látják kárát - írja az izvesztija.