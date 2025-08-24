Olyanok, mint a drog: ezek az élelmiszerek tesznek függővé

Orvosi értelemben az ultrafeldolgozott élelmiszerek ugyanolyan függőséget jelentő viselkedéseket eredményezhetnek, mint a droghasználat esetében a klinikai kritériumok alapján látni – a Michingani Egyetem kutatóinak a Nature Medicine folyóiratban megjelent tanulmányában. Ez rendkívül aggasztó eredmény. Az addikcióval, azaz a függőséggel foglalkozó, valamint a táplálkozástudomány területén dolgozó szerzők szerint ha ennek felismerésére való hajlandóságot a klinikai diagnosztika nem építi be gyakorlatba, az súlyos, globális közegészségügyi következményekkel járhat.

Ultrafeldolgozott élelmiszerek: függőséget okoznak, mint a drogok és más szerek (illusztráció)

Ultrafeldolgozott élelmiszerek: drogként működnek

A tanulmány egyik legfontosabb megállapítása, hogy az ultrafeldolgozott élelmiszerek az emberi pszichés viselkedésre gyakorolt hatásaikat tekintve lényegében úgy működnek, mint a függőséget okozó drogok. Azaz szó szerint ételfüggővé tesznek, ami ebben az esetben túlmutat azon, hogy az egyén egyébként kedveli az adott élelmiszereket. Sokkal inkább arról van szó, hogy az egyén részéről annak ellenére alakulhat ki függés az ultrafeldolgozott élelmiszerek iránt, hogy egyékbént tisztában van azok egészségre káros következményeivel, és amikor elhatározza, hogy abbahagyja a szóban forgó élelemiszerek fogyasztását, kísérletei rendre kudarcot vallanak.

Ennek tükrében az adott édesség, ropogtanivaló, készétel iránti sóvárgás mögött sok esetben nem csak egy pillanatnyi vágy, hanem ténylegesen is addikció húzódik.

Az élelmiszerek pszichés állapotra gyakorolt hatásának megértése régóta foglalkoztatja a kutatókat, de a Michigani Egyetem szerzőinek tanulmánya az első, amely kimondja, az ultrafeldolgozott élelmiszerek kiváltotta viselkedésváltozás nem csak jellegét tekintve rokonítható a függőséget okozó szerek (drogok, koffein, nikotin) fogyasztásához, hanem a hatásmechanizmus egyezok az azoknál kimutatottakkal.

A tanulmány egy olyan időszakban jelenik meg, amikor amúgy is egyre nagyobb figyelem vetül az ultrafeldolgozott élelmiszerek káros hatásaira.

Miként az Origo megírta, a közelmúltban igazolták, hogy azok még a nemdohányzóknál is jelentősen növelik a tüdőrák kialakulásának kockázatát. Az Egyesült Államokban a nemrég lezajlott kongresszusi meghallgatások alapján körvonalazódott, hogy egyes, függőséget okozó ultrafeldolgozott élelmiszereknek szerep jut a gyermekkori krónikus betegségek növekvő számában. 2024 végén Philadelphiában pedig egy óriásper indult, melynek 11 alperese mind jelentős élelmiszeripati vállalat, melyeket azzal vádolnak, hogy szándékosan terveztek és forgalmaztak függőséget okozó termékeket gyermekek számára.