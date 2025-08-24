Olyanok, mint a drog: ezek az élelmiszerek tesznek függővé

Orvosi értelemben az ultrafeldolgozott élelmiszerek ugyanolyan függőséget jelentő viselkedéseket eredményezhetnek, mint a droghasználat esetében a klinikai kritériumok alapján látni – a Michingani Egyetem kutatóinak a Nature Medicine folyóiratban megjelent tanulmányában. Ez rendkívül aggasztó eredmény. Az addikcióval, azaz a függőséggel foglalkozó, valamint a táplálkozástudomány területén dolgozó szerzők szerint ha ennek felismerésére való hajlandóságot a klinikai diagnosztika nem építi be gyakorlatba, az súlyos, globális közegészségügyi következményekkel járhat.
A tanulmány egyik legfontosabb megállapítása, hogy az ultrafeldolgozott élelmiszerek az emberi pszichés viselkedésre gyakorolt hatásaikat tekintve lényegében úgy működnek, mint a függőséget okozó drogok. Azaz szó szerint ételfüggővé tesznek, ami ebben az esetben túlmutat azon, hogy az egyén egyébként kedveli az adott élelmiszereket. Sokkal inkább arról van szó, hogy az egyén részéről annak ellenére alakulhat ki függés az ultrafeldolgozott élelmiszerek iránt, hogy egyékbént tisztában van azok egészségre káros következményeivel, és amikor elhatározza, hogy abbahagyja a szóban forgó élelemiszerek fogyasztását, kísérletei rendre kudarcot vallanak.
Ennek tükrében az adott édesség, ropogtanivaló, készétel iránti sóvárgás mögött sok esetben nem csak egy pillanatnyi vágy, hanem ténylegesen is addikció húzódik.
Az élelmiszerek pszichés állapotra gyakorolt hatásának megértése régóta foglalkoztatja a kutatókat, de a Michigani Egyetem szerzőinek tanulmánya az első, amely kimondja, az ultrafeldolgozott élelmiszerek kiváltotta viselkedésváltozás nem csak jellegét tekintve rokonítható a függőséget okozó szerek (drogok, koffein, nikotin) fogyasztásához, hanem a hatásmechanizmus egyezok az azoknál kimutatottakkal.
A tanulmány egy olyan időszakban jelenik meg, amikor amúgy is egyre nagyobb figyelem vetül az ultrafeldolgozott élelmiszerek káros hatásaira.
Miként az Origo megírta, a közelmúltban igazolták, hogy azok még a nemdohányzóknál is jelentősen növelik a tüdőrák kialakulásának kockázatát. Az Egyesült Államokban a nemrég lezajlott kongresszusi meghallgatások alapján körvonalazódott, hogy egyes, függőséget okozó ultrafeldolgozott élelmiszereknek szerep jut a gyermekkori krónikus betegségek növekvő számában. 2024 végén Philadelphiában pedig egy óriásper indult, melynek 11 alperese mind jelentős élelmiszeripati vállalat, melyeket azzal vádolnak, hogy szándékosan terveztek és forgalmaztak függőséget okozó termékeket gyermekek számára.
A növekvő aggodalmakra válaszul az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) és National Institutes of Health (NIH) közös kezdeményezést indítottak annak érdekében, hogy a dohányzáshoz hasonló ajánlás készüljön az élelmiszeripar számára, az addikcióval foglalkozó tudományok eredményei alapján.
„Az emberek nem az almától vagy a barna rizstől válnak függővé” – mondta Ashley Gearhardt, a Michigani Egyetem pszichológiaprofesszora, a tanulmány vezető szerzője.
Olyan élelmiszeripari termékek jelentik a függőségi problémát számukra, amelyeket kifejezetten arra terveztek, hogy gyorsan, intenzíven és ismételten hassanak az agyra, éppúgy, mint mint egy drog
– fogalmazott a kutató.
A tanulmány szerzői 36 ország mintegy 300 tanulmányának adatain végeztek elemzést. Munkájukból az derül ki, hogy az ultrafeldolgozott élelmiszerek
válthatnak ki.
Ezek a függőség kulcsfontosságú jellemzői.
Neurológiai vizsgálatok kimutatták, hogy az ultrafeldolgozott élelmiszerek kényszeres fogyasztása esetén az agyban feltűnően hasonló folyamatok zajlanak le, mint alkohol- illetve kokainfüggőség esetén. Figyelemre méltó, hogy az ultrafeldolgozott élelmiszerek iránti sóvárgást csökkentő gyógyszerek a kényszeres drogfogyasztást is mérsékelték, ami aláhúzza a közös neurobiológiai mechanizmusokat.
Gearhardt és kollégái szerint arra is érdemes figyelni, hogy bizonyos addikciók esetén kettős mércével él az orvosszakma is. Míg például a koffeinfüggőség korlátozott bizonyítékok alapján is bekerült a mentális zavarokat osztályozó (amerikai) kézikönyvbe és a statisztikai adatsorokba, addig az ultrafeldolgozott élelmiszerek okozta függőségi viselkedés az egyre nagyobb számban látható bizonyítékok ellenére sem került még a további vizsgálatokra javasol kategóriába.
„Más esetekben a függőség felismerésének léce sokkal alacsonyabb volt” – mondta Erica LaFata, a philadelphiai Drexel Egyetem Súly-, Táplálkozás- és Életmódtudományi Központjának kutatási adjunktusa. „Ideje, hogy az ultrafeldolgozott élelmiszerek okozta függőséget is ugyanilyen tudományos mércével mérjük.”
Az iménti következtetések kritikusai gyakran azzal érvelnek, hogy az étel – a drogokkal vagy a dohánnyal ellentétben – szükséges a túléléshez. Ám a szerzők szerint különbséget kell tenni a teljes értékű élelmiszerek és az ultrafeldolgozott élelmiszerek között.
„Nem azt mondjuk, hogy minden étel függőséget okoz” – mondta Gearhardt.
Azt mondjuk, hogy sok ultrafeldolgozott élelmiszer függőséget okozhat. Ezt pedig fel kell ismernünk az érintettek, különösen a gyerekek miatt
– állítja a kutató.
A szerzők szerint mind közegészségügyi, mind klinikai, mind politikai színtéren arra lenne szükség, hogy elismerjék az ultrafeldolgozott élelmiszerek függőséget okozó hatásait, finanszírozást vezessenek be a jelenség kutatására, és a dohányzásnál már látott intézkedéseket vezessenek be a társadalom megvédése érdekében. Például korlátozzák az érintett termékek reklámját, párhuzamosan az edukációval.
Utóbbira egyébként már van példa az Egyesült Királyságban: miként az Origo megírta, a londoni kormány a gyerekkori elhízás megelőzése érdekében évek óta elkötelezte magát amellett, hogy az online felületeken be kell tiltani az egészségtelen ételek reklámjait.