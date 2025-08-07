Súlyos rendszerhiba miatt a földre kényszerült a légitársaság valamennyi járata

A már levegőben lévő gépeket a rendszerleállás nem érintette. Több órányi hibaelhárítás után sikerült a rendszert megfelelően újraindítani. Néhány járatot teljesen törölni kellett, de a gépek többsége késéssel ugyan, de elindulhatott az úti célja felé. A United Airlines szerint a leállásnak nincs köze kiberbiztonsági aggodalmakhoz.

United-gépek Sna Franciscóban - korábbi felvétel

Fotó: AFP/Anadolu/TAYFUN COSKUN

Csak a United-et érintette a hiba

"A Boeing 737, 757, 767, 777 és 787 típusú repülőgépeket, valamint Airbus A319 és A320 modelleket érintő technológiai probléma miatt a United Airlines járatait biztonsági okokból az indulási repülőtereken tartjuk. Azon dolgozunk, hogy utasainkat a lehető leggyorsabban eljuttassuk a célállomásaikra” – mondta a leállás bejelentésekor egy United-szóvivő a FOX Businessnek.

Egy denveri utas azt mondta a Fox Newsnak, hogy közel két órán át ragadt a gépe a denveri kifutópályáján, A pilóta pedig nem tudott információt adni arról, hogy mikor szállhatnak fel vagy mikor hagyhatják el a gépet. Végül a gépük rendben elhagyta Denvert és biztonságosan célba is ért.

Biztonságos a légiforgalom

A chicagói székhelyű légitársaság tájékoztatta a rendszerüzemeltetési zavarról a Szövetségi Légügyi Hivatalt (FAA) és a közlekedési minisztériumot is. Sean Duffy közlekedési miniszter az X-en azt közölte, hogy a probléma kifejezetten a United működésére vonatkozott, és nem kapcsolódik a tágabb légiforgalmi irányítási rendszerhez.

A légiközlekedést figyelő FlightAware a United-rendszerek újraindulása után azt mutatta, hogy a társaság járatainak 34%-a késett.

A szerencsések a terminálokban rekedtek, a pechesebbek az álló gépeken várták a rendszer újraindítását

Fotó: AFP/NurPhoto/KYLE MAZZA / NurPhoto

Rendszerhibák

A USA Today arra emlékezetetett, hogy a mostani leállás hetekkel azután történt, hogy az Alaska Airlines egy informatikai rendszer hibája miatt körülbelül három órán át a földön tartotta az összes járatát, 2024 áprilisában pedig szintén az Alaszka teljes flottáját megzavarta a repülőgépek súlyát és egyensúlyát kiszámító rendszer hibája.

Két hónapja azzal került be a United Airlines a hírekbe, hogy két tucat Embraer E175 repülőjén volt kénytelen a társaság lekapcsolni a kifejezetten repülőgépekre tervezett Starlink internetet, mert a wifi-jelek zavart okoztak a pilóták és a légiirányítás közötti kommunikációban.