Rendkívüli

Megegyezett Putyin és Trump a csúcstalálkozójuk időpontjáról

United Airlines

Súlyos rendszerhiba miatt a földre kényszerült a légitársaság valamennyi járata

A United Airlines keleti parti idő szerint szerda este technikai probléma miatt ideiglenesen törölte az összes járatát az Egyesült Államokban – közölte a légitársaság. A Boeing- és Airbus-gépeket egyaránt érintő probléma elhárítása órákig tartott, addig a kiinduló repülőtereken maradtak a United-járatok.
United Airlinesrendszerhibalégiközlekedés

A már levegőben lévő gépeket a rendszerleállás nem érintette. Több órányi hibaelhárítás után sikerült a rendszert megfelelően újraindítani. Néhány járatot teljesen törölni kellett, de a gépek többsége késéssel ugyan, de elindulhatott az úti célja felé. A United Airlines szerint a leállásnak nincs köze kiberbiztonsági aggodalmakhoz.

united unitedairlines SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - AUG 6: United Airlines planes takeoff and land at San Francisco International Airport (SFO) in San Francisco, California, United States on August 6, 2025 as United Airlines flights grounded nationwide because of computer problems. Tayfun Coskun / Anadolu (Photo by Tayfun Coskun / Anadolu via AFP)
United-gépek Sna Franciscóban - korábbi felvétel
Fotó: AFP/Anadolu/TAYFUN COSKUN

Csak a United-et érintette a hiba

"A Boeing 737, 757, 767, 777 és 787 típusú repülőgépeket, valamint Airbus A319 és A320 modelleket érintő technológiai probléma miatt a United Airlines járatait biztonsági okokból az indulási repülőtereken tartjuk. Azon dolgozunk, hogy utasainkat a lehető leggyorsabban eljuttassuk a célállomásaikra” – mondta a leállás bejelentésekor egy United-szóvivő a FOX Businessnek. 

Egy denveri utas azt mondta a Fox Newsnak, hogy közel két órán át ragadt a gépe a denveri kifutópályáján, A pilóta pedig nem tudott információt adni arról, hogy mikor szállhatnak fel vagy mikor hagyhatják el a gépet. Végül a gépük rendben elhagyta Denvert és biztonságosan célba is ért.

Biztonságos a légiforgalom

A chicagói székhelyű légitársaság tájékoztatta a rendszerüzemeltetési zavarról a Szövetségi Légügyi Hivatalt (FAA) és a közlekedési minisztériumot is. Sean Duffy közlekedési miniszter az X-en azt közölte, hogy a probléma kifejezetten a United működésére vonatkozott, és nem kapcsolódik a tágabb légiforgalmi irányítási rendszerhez.

A légiközlekedést figyelő FlightAware a United-rendszerek újraindulása után azt mutatta, hogy a társaság járatainak 34%-a késett.

Stranded travelers are at United Airlines Terminal C at Newark Airport. The FAA issues a ground stop for United Airlines planes due to technology issues at Newark Airport in Newark, New Jersey, on August 6, 2025. The Federal Aviation Administration issues the ground stops, halting travel. The technical issues impact airports in Chicago, Denver, Houston, San Francisco, and Newark. (Photo by Kyle Mazza/NurPhoto) (Photo by Kyle Mazza / NurPhoto via AFP)
A szerencsések a terminálokban rekedtek, a pechesebbek az álló gépeken várták a rendszer újraindítását
Fotó: AFP/NurPhoto/KYLE MAZZA / NurPhoto

Rendszerhibák

A USA Today arra emlékezetetett, hogy a mostani leállás hetekkel azután történt, hogy az Alaska Airlines egy informatikai rendszer hibája miatt körülbelül három órán át a földön tartotta az összes járatát, 2024 áprilisában pedig szintén az Alaszka teljes flottáját megzavarta a repülőgépek súlyát és egyensúlyát kiszámító rendszer hibája.

Két hónapja azzal került be a United Airlines a hírekbe, hogy két tucat Embraer E175 repülőjén volt kénytelen a társaság lekapcsolni a kifejezetten repülőgépekre tervezett Starlink internetet, mert a wifi-jelek zavart okoztak a pilóták és a légiirányítás közötti kommunikációban.

 

