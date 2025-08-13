Halálos baleset az uszodában: gyermek okozta a tragédiát

A tragédia kedden, 2025. augusztus 12-én, délután fél három körül történt. A hatóságok elsődleges információi szerint egy körülbelül tízéves fiú a 5 méteres ugrótoronyból vetette magát a vízbe, de egy másik úszóra, a 67 éves helyi férfira érkezett, aki súlyos sérüléseket szenvedett. Bár az uszodában azonnal megkezdték az újraélesztést, az áldozat a segítség ellenére életét vesztette – írja a Polzei News.

A Les Mélèzes uszodában a tragédiája után a rendőrség a balesetet okozó kisfiút keresi.

Fotó: Matthias Balk / dpa Picture-Alliance/AFP

Nyomozás az uszodában történt tragédia ügyében

Az uszodát a baleset után azonnal kiürítették, és lezárták a rendőrségi helyszínelés idejére. A Neuchâtel-i ügyészség büntetőeljárást indított a pontos körülmények tisztázására.

A rendőrség négy járőrkocsival, a bűnügyi nyomozók több egységgel, egy mentőautóval, három tűzoltóval és a helyszínre riasztott orvossal vonult ki.

A hatóságok most a balesetben érintett fiút keresik, aki a szemtanúk szerint kb. tízéves, gesztenyebarna hajú, sötétkék fürdőnadrágot viselt, és feltételezhetően egy nő kísérte. A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki felismeri a leírás alapján, jelentkezzen.