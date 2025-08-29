Világháborús titkot hoztak a felszínre, már száz éve rejtőzködött a tengerben

Az elkövetkező napokban egyedülálló haditengerészeti művelet kezdődik Németországban: a Watt-tenger mélyéről úszódaru segítségével emelik ki az első világháborús U16 tengeralattjárót. A roncsot a Scharhörn szigettől északra, mintegy 20 méteres mélységben fedezték fel a Szövetségi Hajózási és Hidrográfiai Hivatal szakemberei egy rutinellenőrzés során. A megtalálás azért is kiemelkedő, mert ilyen tengeralattjáró-kiemelésre eddig még nem volt példa Németországban.

Egy hatalmas úszódaru készül a Watt-tengerben fekvő első világháborús német tengeralattjáró kiemelésére Scharhörn szigete mellett.Fotó: STEFAN SAUER / DPA

Úszódaru akcióban – tengeralattjáró kiemelése a Watt-tengerből

A kiemeléshez egy hatalmas úszódarut vetnek be, amely a mintegy 57 méter hosszú roncsot a felszínre hozza. Mielőtt azonban a műveletre sor kerülhetne, búvárok és mérnökök tisztítják meg a környéket, majd acélhuzalokat fűznek át a tengeralattjáró alatt. Csak így lehet biztonságosan kiemelni a több mint száz éve nyugvó hajót.

A tengeralattjárót 1911-ben építették Kielben, és az első világháború idején a Német Császári Haditengerészet állományába tartozott.

A háború lezárulta után, 1919-ben az antant hatalmak döntése értelmében az U16-ot Nagy-Britanniába kellett volna átadni.

Útközben azonban elsüllyedt, és azóta a tengerfenéken pihent, egészen mostanáig.

A hatóságok szerint az esetben nem vesztették életüket tengerészek, mivel a legénység még időben elhagyta a fedélzetet. Ennek ellenére a szakemberek óvatosan közelítik meg a roncsot, hiszen több mint száz év után most először lesz lehetőség belülről is szemügyre venni.

Mi lesz a kiemelt tengeralattjáró sorsa?

A kiemelést követően a roncsot Cuxhaven kikötőjébe szállítják. Bár eredetileg múzeumi bemutatásra szánták volna, a hivatalos döntés szerint inkább lebontják a hajót, mivel állapota nem teszi lehetővé a hosszú távú megőrzést. A kiemelés mégis mérföldkőnek számít, hiszen ez az első alkalom, hogy Németországban tengeralattjárót hoznak felszínre a tenger fenekéről.

A Watt-tengerben végzett művelet nemcsak technikai bravúr, hanem történelmi jelentőségű pillanat is. A német haditengerészet múltjának egy darabja kerül így felszínre, emlékeztetve a világháborúk korszakára és a tengeralattjáró-háború drámai fejezeteire.