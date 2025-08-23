Felrobbant egy repülő felszállás közben, óriási tűzgolyó lángolt az égen – videó

Felszállás közben eddig ismeretlen okból kigyulladt egy F/A-18 Hornet típusú vadászgép hajtóműve, majd a gép a levegőbe emelkedve felrobbant augusztus 21-én, az esti órákban. Az óriási tűzgolyó fénye beterítette a Malajziában található, Ahmad Shah szultánról elnevezett repülőteret. Személyi sérülésről egyelőre nem érkezett jelentés.
A TikTok közösségi videomegosztó oldalon megjelent felvételen látható, hogy a gép hajtóművei már akkor lángolnak, amikor a kifutópályán gyorsult fel, hogy a levegőbe emelkedjen, miközben darabok válnak le a gép testéből, és hullanak vissza a kifutópályára. A vadászgép még felszállt, de nem sokkal követően felrobbant.
A robbanás ereje és hangja akkora volt, hogy a közelben tartózkodók először rakétatámadásra gondoltak. A robbanás hangját még mintegy két kilométterre a helyszíntől is hallották.
A hírek szerint a két pilóta katapultált, őket a légierő tájékoztatása szerint egy közeli kórházba szállították, állapotukról egyelőre nem lehet közelebbit tudni – írja a Daily Mail.
Az F/A-18 Hornet típusú repülőgépet a Boeing gyártotta, a Maláj Királyi Légierő üzemeltettte.
Idén ez már a második súlyos baleset, ami az F/A-18 Hornet típusú vadászgépet érintette. Április végén egy repülőgép-hordozó fedélzetéről zuhant a vízbe túlfutás miatt egy a 70 millió dollárt érő gépből.
Miként megírtuk, májusban Finnországban zuhant le egy F/A-18-as vadászgép, a pilótának sikerült katapultálnia.