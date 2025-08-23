Felrobbant egy repülő felszállás közben, óriási tűzgolyó lángolt az égen – videó

Felszállás közben eddig ismeretlen okból kigyulladt egy F/A-18 Hornet típusú vadászgép hajtóműve, majd a gép a levegőbe emelkedve felrobbant augusztus 21-én, az esti órákban. Az óriási tűzgolyó fénye beterítette a Malajziában található, Ahmad Shah szultánról elnevezett repülőteret. Személyi sérülésről egyelőre nem érkezett jelentés.

Egy F/A-18 Hornet típusú vadászgép a Maláj Királyi Légierő kötelekében

Fotó: The SUN / Alamy

Tűzgolyóként égett a vadászgép

A TikTok közösségi videomegosztó oldalon megjelent felvételen látható, hogy a gép hajtóművei már akkor lángolnak, amikor a kifutópályán gyorsult fel, hogy a levegőbe emelkedjen, miközben darabok válnak le a gép testéből, és hullanak vissza a kifutópályára. A vadászgép még felszállt, de nem sokkal követően felrobbant.

#airplane #airport #news ♬ original sound - Daily Mail @dailymail Footage shows the Boeing F/A-18 Hornet roaring down the runway with flames trailing behind it at the Sultan Ahmad Shah Airport in Kuantan, Malaysia just moments before its engines exploded. The two pilots on board were reportedly ejected from the plane just moments before it crashed on Thursday night. Read the full story on DailyMail.com 📷 Viral Press #jet

A robbanás ereje és hangja akkora volt, hogy a közelben tartózkodók először rakétatámadásra gondoltak. A robbanás hangját még mintegy két kilométterre a helyszíntől is hallották.

A hírek szerint a két pilóta katapultált, őket a légierő tájékoztatása szerint egy közeli kórházba szállították, állapotukról egyelőre nem lehet közelebbit tudni – írja a Daily Mail.

Az F/A-18 Hornet típusú repülőgépet a Boeing gyártotta, a Maláj Királyi Légierő üzemeltettte.

Idén ez már a második súlyos baleset, ami az F/A-18 Hornet típusú vadászgépet érintette. Április végén egy repülőgép-hordozó fedélzetéről zuhant a vízbe túlfutás miatt egy a 70 millió dollárt érő gépből.

Miként megírtuk, májusban Finnországban zuhant le egy F/A-18-as vadászgép, a pilótának sikerült katapultálnia.