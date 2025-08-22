Hírlevél

Sokkoló videó: így csapódott be az orosz rakéta a munkácsi gyárba

Felszállás után felrobbant egy vadászrepülőgép – videó

Sokkoló pillanatokat éltek át a szemtanúk, amikor egy katonai repülőgép balesetet szenvedett a kifutópályán. A vadászgép lángokba borult, majd hatalmas robbanással zuhant le, de a két pilóta életét sikerült megmenteni.
A Royal Malaysian Air Force egyik F/A-18D Hornet típusú vadászgépe csütörtök este csapódott a földbe a Sultan Ahmad Shah repülőtéren, Kuantan városában. A gép felszállás közben gyulladt ki: a hajtóművek néhány másodperccel a levegőbe emelkedés után felrobbantak, és a repülő hatalmas tűzgolyóként zuhant vissza a kifutóra.

vadászgép
A Royal Malaysian Air Force egyik F/A-18D Hornet típusú vadászgépe
Fotó: The SUN / Alamy

Vadászgép baleset Malajziában – robbanás a kifutón

A két pilóta csak a legutolsó másodpercekben katapultált, így sikerült túlélniük a balesetet. A helyszínen tartózkodó szemtanúk szerint a robbanás hangja olyan volt, mintha rakétatámadás érte volna a repülőteret, és több mint egy mérföldnyire is hallani lehetett.

A malajziai rendőrség és a hadsereg közlése szerint a pilótákat azonnal kórházba szállították, állapotuk stabil. A légierő vizsgálatot indított a baleset körülményeinek tisztázására, mivel nem zárható ki, hogy műszaki meghibásodás okozta a tragédiát.

A történtek ráirányítják a figyelmet a régió repülésbiztonsági kihívásaira, hiszen néhány nappal korábban Bangladesben egy katonai kiképzőgép szenvedett halálos balesetet, amelyben több tucat ember vesztette életét.

