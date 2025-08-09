Sok a patkány Brüsszelben, de van megoldás!

A vadászgörény Brüsszel patkányproblémájának kezelésében kaphat főszerepet, miután a városi tanács komolyan fontolóra vette bevetését.

Egyre több a patkány Brüsszel városában, vadászgörényekkel vennék fel a harcot (illusztráció) Fotó: Shashank Kumawat/pexels

Vadászgörény a patkányprobléma ellen

Brüsszelben a patkányok régóta gondot okoznak, ezért a városi tanács külön patkányügyi munkacsoportot hozott létre. A legújabb javaslat szerint vadászgörények segítenék a hivatásos patkányfogó munkáját, hogy felkutassák és csapdák felé tereljék a rágcsálókat.

A patkányprobléma évek óta nyomást helyez a városra. A vadászgörény természetes zsákmányként kezeli a patkányt, így képes kiűzni rejtekhelyéről és csapdába csalni.

A javaslat szerint a kiképzett állatok jelenléte növelhetné az irtás hatékonyságát.

Anas Ben Adelmoumen, a közterület-tisztaságért felelős tanácsnok szóvivője elmondta, hogy bizonyos esetekben Brüsszel már alkalmazott vadászgörényeket, most viszont a módszer városszintű bevezetéséről dönthetnek. Ez új szakaszt nyithat a rágcsálók elleni küzdelemben.

A következő hónapokban várható döntés arról, hogy a vadászgörény a teljes város területén szolgálatba álljon-e. Ha a terv megvalósul, Brüsszel egyedi és természetközeli eszközzel veheti fel a harcot a patkányproblémával szemben – írja a BBC.

