vaddisznó

Sokkoló fotók! Valami mérgezi a vaddisznók húsát

27 perce
Neonkék húsú vaddisznók bukkantak fel Kaliforniában, ami sokkolta a vadászokat és hatóságokat egyaránt. A vaddisznók furcsa húsának hátterében patkányméreggel szennyezett növényvédő szerek állhatnak.
A Kaliforniai Hal- és Vadvédelmi Hivatal (CDFW) szerint a szokatlan elszíneződést az okozza, hogy a vaddisznók olyan növényvédő szerekből fogyasztottak, amelyek patkánymérget, pontosabban Diphacinone nevű véralvadásgátló vegyületet tartalmaztak. Ez a méreg belső vérzést idéz elő, és végzetes lehet számos állatfaj számára – írja a NY Post.

vaddisznók
vaddisznók
Fotó: Unsplash

A hatóságok szerint a fertőzés több módon történhetett: a disznók maguk is megehették a festett csalétket, de az sem kizárt, hogy már fertőzött prédát (például egeret) fogyasztottak el. A vaddisznók mindenevők, így gyakran táplálkoznak kisemlősökkel is.

Nemcsak a vaddisznók érintettek

A CDFW már márciusban kapott jelentéseket az állatok furcsa, neonkék belső szerveiről. Dan Burton, az Urban Trapping Wildlife Control vezetője az egyik első, aki a jelenségre felfigyelt: 

Ez nem csak egy kis kék szín. Ez neonkék, olyan mint az áfonya!

A kültéren használt növényvédő szerek és pestiszticidek esőzések után bekerülnek a vízfolyásokba, ami a vízi élővilágot is veszélyezteti. A szennyezés azonban továbbterjedhet a tápláléklánc mentén, ahogy a ragadozók elfogyasztják a fertőzött állatokat.

 

 

