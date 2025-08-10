Sokkoló fotók! Valami mérgezi a vaddisznók húsát

A Kaliforniai Hal- és Vadvédelmi Hivatal (CDFW) szerint a szokatlan elszíneződést az okozza, hogy a vaddisznók olyan növényvédő szerekből fogyasztottak, amelyek patkánymérget, pontosabban Diphacinone nevű véralvadásgátló vegyületet tartalmaztak. Ez a méreg belső vérzést idéz elő, és végzetes lehet számos állatfaj számára – írja a NY Post.
A hatóságok szerint a fertőzés több módon történhetett: a disznók maguk is megehették a festett csalétket, de az sem kizárt, hogy már fertőzött prédát (például egeret) fogyasztottak el. A vaddisznók mindenevők, így gyakran táplálkoznak kisemlősökkel is.
A CDFW már márciusban kapott jelentéseket az állatok furcsa, neonkék belső szerveiről. Dan Burton, az Urban Trapping Wildlife Control vezetője az egyik első, aki a jelenségre felfigyelt:
Ez nem csak egy kis kék szín. Ez neonkék, olyan mint az áfonya!
A kültéren használt növényvédő szerek és pestiszticidek esőzések után bekerülnek a vízfolyásokba, ami a vízi élővilágot is veszélyezteti. A szennyezés azonban továbbterjedhet a tápláléklánc mentén, ahogy a ragadozók elfogyasztják a fertőzött állatokat.