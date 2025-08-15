Orvosok szerint ez a vakcina csökkentheti a demencia kockázatát

A Shingrix és az Arexyv vakcina mindkettő idősebb felnőtteknek ajánlott, és tartalmazza az AS01 adjuvánst, amely serkenti az immunrendszert. A kutatók szerint a demenciával kapcsolatos védőhatás nem közvetlenül a vírus elleni védelemből ered, hanem az immunrendszer stimulálásából.

A vakcina nemcsak fertőzések, hanem demencia ellen is nyújthat védelmet. Fotó: Unsplash

Vakcina és a demencia, mit mutatnak a legújabb kutatások?

A Shingrix beadása után 18 hónappal a résztvevők 18 százalékkal, míg az RSV vakcinát kapóknál 29 százalékkal csökkent a demencia kockázata az influenza elleni oltáshoz képest. A Sciencealert információi szerint, akik mindkét vakcinát megkapták, azoknál 37 százalékos csökkenést mértek, bár az együttes hatás statisztikailag nem volt jelentősen nagyobb.

A kutatók szerint a vakcinák a demencia ellen olyan mechanizmusokon keresztül nyújtanak védelmet, amelyek nem feltétlenül kapcsolódnak a célzott vírusfertőzés megelőzéséhez. A feltételezések szerint a demencia részben az agy immunrendszeri rendellenességeinek következménye lehet, amelyet az oltások képesek szabályozni.