Orvosok szerint ez a vakcina csökkentheti a demencia kockázatát

Egy új tanulmány szerint bizonyos vakcina típusok nemcsak fertőzések ellen nyújtanak védelmet, hanem csökkenthetik a demencia kialakulásának kockázatát is. Az Oxfordi Egyetem kutatói több mint 130 000 idősebb amerikai résztvevő adatait elemezték, és kimutatták, hogy az övsömör (Shingrix) és az RSV (Arexyv) elleni vakcina a csökkentik a demencia kialakulását.
demenciakutatásinjekció

A Shingrix és az Arexyv vakcina mindkettő idősebb felnőtteknek ajánlott, és tartalmazza az AS01 adjuvánst, amely serkenti az immunrendszert. A kutatók szerint a demenciával kapcsolatos védőhatás nem közvetlenül a vírus elleni védelemből ered, hanem az immunrendszer stimulálásából.

vakcina
A vakcina nemcsak fertőzések, hanem demencia ellen is nyújthat védelmet. Fotó: Unsplash

Vakcina és a demencia, mit mutatnak a legújabb kutatások?

A Shingrix beadása után 18 hónappal a résztvevők 18 százalékkal, míg az RSV vakcinát kapóknál 29 százalékkal csökkent a demencia kockázata az influenza elleni oltáshoz képest. A Sciencealert információi szerint, akik mindkét vakcinát megkapták, azoknál 37 százalékos csökkenést mértek, bár az együttes hatás statisztikailag nem volt jelentősen nagyobb.

A kutatók szerint a vakcinák a demencia ellen olyan mechanizmusokon keresztül nyújtanak védelmet, amelyek nem feltétlenül kapcsolódnak a célzott vírusfertőzés megelőzéséhez. A feltételezések szerint a demencia részben az agy immunrendszeri rendellenességeinek következménye lehet, amelyet az oltások képesek szabályozni.

 

