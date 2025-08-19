A tudósok szerint Jézus két csodája valóban megtörtént

Kutatók állítják, hogy a Biblia történetei közül kettő esetében (a halfogás és a halszaporítás), a Jézusnak tulajdonított valódi csoda akár egy tudományosan igazolható jelenség is lehetett. Jézus ötezer embert lakatott jól kenyérrel és hallal, valamint segített tanítványainak hatalmas halfogásban. Ezek a csodák a Galileai-tengeren játszódtak le.

valódi csoda vagy tudományos magyarázat is van rá? (illusztráció) Fotó: Ron Lach/pexels

Valódi csoda vagy tudományos tény?

A Biblia szerint Jézus ötezer embert lakatott jól öt kenyérrel és két hallal. Ez a történet, amely mind a négy evangéliumban szerepel, a tudósok szerint nem teljesen lehetetlen. Magyarázatuk szerint a Galileai-tengeren előforduló tömeges halpusztulás nyújthatott váratlan és bőséges zsákmányt.

A tó oxigénhiánya miatt a halak a felszínre kerülhettek

– állítják a kutatók, akik szerint ez valódi csoda érzetét kelthette a jelenlévőkben.

Yael Amitai limnológus (tó, édesvíz-kutató) szerint a Galileai-tenger rétegzett tó:

a felső, oxigéndús vízréteg és az alsó, oxigénszegény réteg szél hatására felcserélődhet. Ez magyarázat lehet arra, hogyan történhetett a különleges halfogás.

Ehud Strobach klímakutató 3D-s szimulációi ugyanezt bizonyították: hideg, oxigénhiányos víz juthatott a felszínre, és a halak tömeges pusztulása valódi csoda érzetét keltette a szemtanúkban – írja a Daily Star.

A többi bibliai csodára azonban még mindig nem sikerült kellő tudományos magyarázatot adni. Így még mindig az a legkézenfekvőbb magyarázat, hogy Isten egyszülött fia valódi csodákat tett, miközben komoly erkölcsi útmutatást adott számunkra és megváltott minket a bűneinktől.