Ebből az apró jelből derült ki, hogy egy férfi vastagbélrákos

James Van Der Beek 3. stádiumú vastagbélrákról számolt be, amelyet szinte semmilyen figyelmeztető jel nem előzött meg. A felismerést egy kolonoszkópia hozta meg.

A Z generáció kétszer akkora eséllyel lesz vastagbélrákos, mint a baby boomerek

Vastagbélrák tünetek nélkül

James Van Der Beek, a Dawson és a haverok egykori sztárjáról 2024 novemberében derült ki, hogy 3. stádiumú vastagbélrákot állapítottak meg nála. Most elmondta:

nem voltak tipikus tünetei, jó erőben élt, rendszeresen végzett hideg vizes merüléseket.

Egyetlen gyanús jelként a bélmozgás megváltozását észlelte, amit egyszerűen a kávéfogyasztására fogott.

A diagnózist egy kolonoszkópia hozta meg. Dr. Eitan Friedman onkológus szerint a bélmozgás tartós változása a legfontosabb figyelmeztető jel, de a fáradtság, vér a székletben, fogyás, étvágytalanság és hasi diszkomfort is utalhat a vastagbélrákra.

A vastagbélrák gyakran alattomosan, tünetmentesen fejlődik, és sokszor csak előrehaladott állapotban derül ki.

A kockázat különösen nagy 45 év felett, családi érintettség vagy gyulladásos bélbetegségek esetén. Friedman hangsúlyozza:

az öt–tízévente elvégzett kolonoszkópia lehetőséget ad a vastagbélrák korai felismerésre és a polipok eltávolítására, így csökkentve a rák kialakulásának esélyét.

Dr. Erica Barnell szerint a szűrési részvétel még mindig alacsony, főleg vidéki, alacsony jövedelmű és kisebbségi közösségekben.

A bélmozgások változásaira figyelni és rendszeresen szűrni — ez mindent megváltoztathat

— fogalmazott.

Az eredeti cikk a Fox News oldalán jelent meg.