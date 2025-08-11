Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Újabb elképesztő fordulat Trump oroszországi látogatása körül!

vastagbélrák

Ebből az apró jelből derült ki, hogy egy férfi vastagbélrákos

15 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A 48 éves színész, James Van Der Beek úgy tudta, egészséges. A vastagbélrák diagnózisa csak egy kolonoszkópia után derült ki, tünetek nélkül. Egyetlen gyanús jel volt csupán.
Link másolása
Vágólapra másolva!
vastagbélrákbetegségráktünetek

James Van Der Beek 3. stádiumú vastagbélrákról számolt be, amelyet szinte semmilyen figyelmeztető jel nem előzött meg. A felismerést egy kolonoszkópia hozta meg.

A Z generáció kétszer akkora eséllyel lesz vastagbélrákos, mint a baby boomerek
A Z generáció kétszer akkora eséllyel lesz vastagbélrákos, mint a baby boomerek 

Vastagbélrák tünetek nélkül

James Van Der Beek, a Dawson és a haverok egykori sztárjáról 2024 novemberében derült ki, hogy 3. stádiumú vastagbélrákot állapítottak meg nála. Most elmondta: 

nem voltak tipikus tünetei, jó erőben élt, rendszeresen végzett hideg vizes merüléseket.

Egyetlen gyanús jelként a bélmozgás megváltozását észlelte, amit egyszerűen a kávéfogyasztására fogott.

A diagnózist egy kolonoszkópia hozta meg. Dr. Eitan Friedman onkológus szerint a bélmozgás tartós változása a legfontosabb figyelmeztető jel, de a fáradtság, vér a székletben, fogyás, étvágytalanság és hasi diszkomfort is utalhat a vastagbélrákra. 

A vastagbélrák gyakran alattomosan, tünetmentesen fejlődik, és sokszor csak előrehaladott állapotban derül ki.

A kockázat különösen nagy 45 év felett, családi érintettség vagy gyulladásos bélbetegségek esetén. Friedman hangsúlyozza: 

az öt–tízévente elvégzett kolonoszkópia lehetőséget ad a vastagbélrák korai felismerésre és a polipok eltávolítására, így csökkentve a rák kialakulásának esélyét. 

Dr. Erica Barnell szerint a szűrési részvétel még mindig alacsony, főleg vidéki, alacsony jövedelmű és kisebbségi közösségekben.

A bélmozgások változásaira figyelni és rendszeresen szűrni — ez mindent megváltoztathat

— fogalmazott.

Az eredeti cikk a Fox News oldalán jelent meg.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!