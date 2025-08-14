Hírlevél

londoni kórház

150 embert evakuáltak egy kórházban: azonnal riasztani kellett a tűzoltókat

Tömeges evakuálás történt a londoni Guy's Kórházban egy vegyi baleset miatt, miután egy mérnök véletlenül klórt kevert kénsavval. A vegyi baleset következtében az épület alagsorát és földszintjét kiürítették, a dolgozókat és látogatókat biztonságba helyezték.
londoni kórháztűzoltókevakuálás

A vegyi baleset reggel 8:49-kor történt a Guy's Kórház alagsorában, amikor egy mérnök klórt kevert kénsavval, ami erős klórgázt szabadított fel. Azonnal szükségessé vált az alagsor és a földszint evakuálása, mintegy 150 ember hagyta el a területet biztonságosan.

vegyi baleset
Mentők a vegyi baleset helyszínén, a gyors beavatkozás érdekében. Fotó: DailyMail

Vegyi baleset részletei és biztonsági intézkedések 

A londoni tűzoltóság Whitechapel, Dowgate, Euston és a környező állomásokról küldött egységeket a helyszínre, köztük veszélyes anyagokkal foglalkozó szakértőket. Két tűzoltóautó, két tűzoltó-mentő egység és parancsnoki egység biztosította a területet, majd az épületet teljesen átszellőztették.

A DailyMail információi szerint a baleset következtében egy alkalmazott megsérült, további személyeket klórgáz belélegzése miatt kezeltek. A londoni mentőszolgálat kilenc embert látott el a helyszínen, közülük négyet kórházba szállítottak. 11:09-re a Guy's Kórház újra megnyílt.

 

