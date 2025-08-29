Vegyvédelmi ruhás tűzoltók rohanták meg a repülőgépet, miközben az utasok ájultan feküdtek a folyosón

A 61 éves Melanie Wells és lánya, Imogen, egy közel 8 ezer fontos luxusnyaralásra indultak Egyiptomba, amikor december 23-án felszálltak a London Gatwick repülőtérről. Melanie szerint már induláskor elviselhetetlen hőség volt a kabinban, ami fejfájást okozott neki. Két órán belül azonban több utas és a személyzet tagjai is rosszul lettek, néhányan ájultan feküdtek a folyosón.

Vegyvédelmi ruhás tűzoltók rohanták meg a British Airways gépet a vészleszállás után Velencében. KennedyNews/MelanieWells

Vészleszállás és vegyvédelmi ruhás tűzoltók

A kapitány Velencébe irányította a járatot, ahol a gépet rendőrség, mentők és tűzoltók fogták körbe. A szemtanúk szerint vegyvédelmi ruhás szakemberek léptek a fedélzetre, és mérőműszerekkel vizsgálták az utasokat és a személyzetet. Melanie Wells a helyzetet „totális pandémiának” nevezte, mondván: a stáb tagjai is pánikba estek, az utasok pedig rettegtek, hogy mérgező gázokat lélegeztek be.

Hosszú késés és vita a kártérítésről

A járat nyolc órát vesztegelt Olaszországban, majd visszatért Gatwickbe. Az utasokat csak másnap reggel szállították tovább Egyiptomba – így a nyaralás első napja teljesen odaveszett. A BA 2 130 font kártérítést ajánlott fel, de Melanie Wells további összeget követel az elveszett szállásért és a traumatikus élményért.

A légitársaság válasza:

Utasaik és kollégáik biztonsága az első, és a repülőgép »elővigyázatosságból« szállt le. A társaság szerint nem találtak bizonyítékot gázszivárgásra, a gépet másnap újra forgalomba állították. Arra azonban nem adtak részletes magyarázatot, pontosan mi okozta a vészhelyzetet.

Nem ez volt az első eset, hogy egy repülőgép fedélzetén drámai körülmények között kellett kényszerleszállást végrehajtani – korábban már írtunk róla, amikor egy másik járaton fogollyá váltak az utasok.