Szelfiző turisták borítottak fel egy gondolát Velencében – mindenki a vízben landolt

Egy turistacsoport szelfizés közben felborított egy gondolát, és mindenki a vízben kötött ki. Velence egyik belső csatornájában történt az eset, ahol a hirtelen mozdulatok miatt megbillent a hajó.
Szerencsére senki nem sérült meg. Az utasok és a gondola vezetője a közeli csónakokba és ablakrácsokba kapaszkodva maradtak felszínen. A felvétel gyorsan elterjedt a közösségi médiában, így sokan láthatták a különös jelenetet Velence vizein írja a Jutarnij.hr.

Velence
A velencei gondola egy jellegzetes alakú evezős csónak, ami a mai napig kézzel készül.
Fotó: Marco Di Lauro / Getty Images

Hasonló baleset már májusban is történt a Rialto-híd közelében. A turisták akkor is elveszítették az egyensúlyt egy gondola felett. Az esetek újra felvetették a kérdést, mennyire biztonságosak a gondolák a figyelmetlen turisták számára.

Velence évente több, mint 30 millió látogatót vonz, akiknek többsége rendkívül élvezi, ha gondolás evezi körbe velük a várost, miközben ők csónakban ülve gyönyörködhetnek a látnivalókban. 

A gondolás közlekedés egészen a 16. századtól kezdve része Velence történelmének.

Akkoriban még közel 10 ezer gondola volt használatban a városban, ebből ma már mindössze 433 maradt. Egy gondola 11 méter,  és körülbelül 590 kg súlyú.

 

