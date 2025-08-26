Szelfiző turisták borítottak fel egy gondolát Velencében – mindenki a vízben landolt

Szerencsére senki nem sérült meg. Az utasok és a gondola vezetője a közeli csónakokba és ablakrácsokba kapaszkodva maradtak felszínen. A felvétel gyorsan elterjedt a közösségi médiában, így sokan láthatták a különös jelenetet Velence vizein – írja a Jutarnij.hr.

A velencei gondola egy jellegzetes alakú evezős csónak, ami a mai napig kézzel készül .

Fotó: Marco Di Lauro / Getty Images

Hasonló baleset már májusban is történt a Rialto-híd közelében. A turisták akkor is elveszítették az egyensúlyt egy gondola felett. Az esetek újra felvetették a kérdést, mennyire biztonságosak a gondolák a figyelmetlen turisták számára.

Velence évente több, mint 30 millió látogatót vonz, akiknek többsége rendkívül élvezi, ha gondolás evezi körbe velük a várost, miközben ők csónakban ülve gyönyörködhetnek a látnivalókban.

A gondolás közlekedés egészen a 16. századtól kezdve része Velence történelmének.

Akkoriban még közel 10 ezer gondola volt használatban a városban, ebből ma már mindössze 433 maradt. Egy gondola 11 méter, és körülbelül 590 kg súlyú.