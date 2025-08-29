Újabb háború kezdődik? Amerikai hadihajóflotta indult egy ország ellen

A hadihajók között irányított rakétákkal felszerelt rombolók és partraszálló egységek is vannak, amelyek jelenléte egyértelműen túlmutat egy hagyományos kábítószer-ellenes akción. Bár a Pentagon nem közölt részleteket arról, pontosan milyen műveleteket terveznek, amerikai tisztviselők szerint a hajókon olyan egységek is szolgálnak, amelyek letartóztatásokra is alkalmasak.

A látványos katonai fellépés közvetlenül azután történt, hogy Donald Trump amerikai elnök terrorszervezetnek nyilvánította Venezuela két legnagyobb bűnszervezetét. Ez a jogi kategória lehetőséget ad az Egyesült Államoknak arra, hogy nemzetközi műveleteket indítson a csoportok ellen, így a hadihajók jelenléte akár közvetlen beavatkozás előszobája is lehet.

A venezuelai vezetés élesen elítélte a fejleményeket. Nicolás Maduro szerint az amerikai katonai jelenlét „az ország szuverenitásának megsértése”, és hadgyakorlatok elrendelésével reagált. Elemzők szerint a lépés újabb fordulatot jelent az amúgy is feszült amerikai–venezuelai kapcsolatokban, és könnyen eszkalálódhat egy nagyobb konfliktus irányába.

A Washington Post értékelése szerint a Karib-tengerre küldött hadihajók elsősorban politikai üzenetet hordoznak: Trump célja, hogy nyomást gyakoroljon Maduro kormányára, miközben erőt demonstrál Latin-Amerika felé is. Hogy ez puszta erőfitogtatás, vagy valóban katonai műveletek előkészítése, az egyelőre kérdéses.