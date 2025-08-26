Szörnyű következményei lehetnek ezeknek a vény nélküli gyógyszereknek

Az ibuprofen és a paracetamol világszerte az egyik leggyakrabban alkalmazott vény nélküli fájdalomcsillapító. Ezeket a szereket láz és különféle fájdalmak enyhítésére szedik milliók nap mint nap. A Daily Mail információi szeritnt a kutatók figyelmeztetnek, hogy ha ezeket antibiotikumokkal, például ciprofloxacinnal együtt alkalmazzák, az a baktériumokban gyorsabb mutációkat és erősebb ellenállóképességet idézhet elő.

Az ibuprofen és a paracetamol is vény nélküli fájdalomcsillapító, amelyek fokozhatják az antibiotikum-rezisztenciát

Fotó: Unsplash

Vény nélküli fájdalomcsillapító és az idősotthonok kockázatai

A kutatás vezetője, Rietie Venter professzor hangsúlyozta: az antibiotikum-rezisztencia problémáját már nem lehet kizárólag az antibiotikumok túlhasználatával magyarázni. A vény nélküli fájdalomcsillapító szerekkel való kölcsönhatások is súlyosbíthatják a helyzetet, különösen idősotthonokban, ahol a lakók többféle gyógyszert szednek hosszú távon.

A WHO adatai szerint a baktériumok antibiotikum-rezisztenciája 2019-ben 1,27 millió ember haláláért felelt közvetlenül, és csaknem 5 millió halálesethez járult hozzá közvetve. A szakértők szerint a tendencia folytatódik, és a 70 év feletti korosztályban a halálozások száma a következő évtizedekben megduplázódhat.