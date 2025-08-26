A saját vérével üzent – így menekült meg a fogságból egy bezárt nő

Egy kínai takarítónő 30 órán át volt bezárva egy hatodik emeleti lakás szobájába Szecsuan tartományban. Kétségbeesésében az ujját megharapva vérrel írta fel egy párnára a segélyhívó számot és a szoba számát – írja a CBS.

A saját vérével írt üzenetet.

Véres üzenet

A bejárati zár elromlott, így sem kívülről, sem belülről nem lehetett kinyitni az ajtót. A párnára került vér és a rajta álló „110 625” felirat végül a menekülésének a záloga lett. A nő kidobta a párnát az ablakon, bízva abban, hogy valaki észreveszi. Egy futár valóban meglátta a különös üzenetet, és azonnal hívta a rendőrséget. A rendőrök berúgták az ajtót, és kiszabadították a teljesen kimerült asszonyt.

A nő később elmondta, hogy előző reggel óta nem evett, nem ivott, és a szobában WC sem volt.

A hősies futár jelentős pénzjutalomban részesült a helyi hatóságoktól. A történet jól mutatja, hogyan menthet életet egy gyorsan felfogott segélykiáltás és egy figyelmes járókelő.