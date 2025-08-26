Hírlevél

Rendkívüli

Kiszivárgott a titkos terv: Oroszország NATO-csatlakozásáról van szó

vér

A saját vérével üzent – így menekült meg a fogságból egy bezárt nő

58 perce
Olvasási idő: 2 perc
Több mint egy napig volt bezárva egy szobába egy nő. A saját vérével írt üzenetet, így sikerült kiszabadulnia. Az életét egy futárnak köszönheti.
vérbezártüzenetszoba

Egy kínai takarítónő 30 órán át volt bezárva egy hatodik emeleti lakás szobájába Szecsuan tartományban. Kétségbeesésében az ujját megharapva vérrel írta fel egy párnára a segélyhívó számot és a szoba számát – írja a CBS.

vér
A saját vérével írt üzenetet.
Fotó:  Unsplash

Véres üzenet

A bejárati zár elromlott, így sem kívülről, sem belülről nem lehetett kinyitni az ajtót. A párnára került vér és a rajta álló „110 625” felirat végül a menekülésének a záloga lett. A nő kidobta a párnát az ablakon, bízva abban, hogy valaki észreveszi. Egy futár valóban meglátta a különös üzenetet, és azonnal hívta a rendőrséget. A rendőrök berúgták az ajtót, és kiszabadították a teljesen kimerült asszonyt. 

A nő később elmondta, hogy előző reggel óta nem evett, nem ivott, és a szobában WC sem volt.

A hősies futár jelentős pénzjutalomban részesült a helyi hatóságoktól. A történet jól mutatja, hogyan menthet életet egy gyorsan felfogott segélykiáltás és egy figyelmes járókelő.

 

