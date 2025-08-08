Világrekord nagyságú vérdíjat tűztek ki egy politikusra

Megduplázta, azaz 50 millió dollárra (17 milliárd forint) emelte az Egyesült Államok igazságügyi és külügyi tárcája a Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogását segítő információkért járó pénzjutalmat. A vérdíjról szóló csütörtöki bejelentésében Pam Bondi amerikai igazságügyi miniszter történelminek nevezte az összeget.

Fotó: KAMIL KRZACZYNSKI / AFP

Videóüzenetében Bondi azt vetette a Washington által kábítószerkereskedelemmel vádolt Maduro szemére, hogy a Tren de Aragua és a Sinaloa nevű külföldi, az Egyesült Államok által terroristának minősített kábítószerbandák közreműködésével erőszakhullámot indított el az Egyesült Államokban.

A tárcavezető - aki „történelminek” nevezte a kitűzött pénzjutalmat, emlékeztetve arra, hogy az a duplája az Oszama Bin Laden egykori terroristavezér kézre kerítéséért járó vérdíjnak

– elmondta azt is, hogy az Egyesült Államok kábítószerügyi hivatala (DEA) 30 tonnányi, Maduróhoz és vele kapcsolatban álló emberekhez köthető kokainszállítmányt foglalt le, hozzátéve, hogy a kábítószer jelenti a venezuelai és mexikói bűnbandák elsődleges megélhetési forrását.

Maduro a világ egyik legnagyobb kábítószerkereskedője, és veszélyt jelent a nemzetbiztonságra

– szögezte le.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter a bejelentéssel kapcsolatos közleményében azzal vádolta Madurót, hogy „2020 óta megfojtotta a demokráciát Venezuelában”.

Az amerikai ügyészség azzal vádolja Madurót, hogy ő áll az Egyesült Államokba több száz tonnányi kábítószert csempésző bűnbandák mögött, a hatóságok pedig azt sem zárják ki, hogy az egyik kartell a Washington által szintén terroristaszervezetnek minősített FARC kolumbiai gerillaszervezettel is összejátszik.

Az Egyesült Államok januárban, Joe Biden előző amerikai elnök hivatali idejének utolsó napjaiban – miután Maduro egy vitatott tisztaságú választás során megkezdte harmadik elnöki ciklusát is – már 25 millió dollárra (8,5 milliárd forint) növelte a vele kapcsolatos információkért járó jutalmat.

Az Egyesült Államok 2019 óta nem hajlandó elismerni Maduro elnökségét.

A washingtoni döntést Yvan Gil venezuelai külügyminiszter a közösségi médiában közzétett üzenetében „durva propagandaműveletnek” nevezte, amely szerinte sem morálisan, sem jogilag nem megalapozott, és csak az amerikai és a venezuelai szélsőjobboldal érdekeit szolgálja.