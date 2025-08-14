Kutyahúst szolgáltak fel egy vietnámi étteremben

A dél-londoni Old Kent Roadon működő Pho Na vietnámi étterem ellenőrzése során a szakemberek nemcsak kutyahúst, hanem egérürüléket, valamint élő és elpusztult csótányokat is találtak – írja a Daily Mail.

Fotó: AFP

A 47 éves vietnámi tulajdonos, Vuong Quoc Nguyen kedden állt bíróság elé, ahol több élelmiszerbiztonsági és higiéniai szabálysértést is tagadott. Ügyvédje, Piers Kiss-Wilson szerint a vádlott nem tudta, hogy a „kecske” valójában kutyahús, mivel azt egy beszállító szállította neki, és nem emberi fogyasztásra szánták.

Az étterem tulajdonosa állítja, hogy a higiéniai problémák miatt azonnal kártevőirtót hívott. A Pho Na azóta a Google szerint végleg bezárt, helyén pedig egy új vietnámi kifőzde, a Dac San Xu Nghe nyílt meg, amelyet már egy másik vietnámi üzletember, a 35 éves Hung Van Nguyen vezet.

A bírósági tárgyalás december 18-án folytatódik.