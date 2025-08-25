Apokalipszis: elsöprő vihar bénította meg Latin-Amerikát

A lezárás várhatóan a hét közepéig érvényben marad, mert addig nem várható enyhülés. A vihar egy ember életét is követelte, egy tengerészgyalogos Pimentel kikötőjénél a vízbe esett.
A haditengerészet közlése szerint az ország 122 kikötőjéből több mint kétharmad zárva marad. A hatóságok folyamatosan figyelik a tenger állapotát, és a helyzet javulásáig fenntartják a korlátozásokat. A perui események mellett Mexikóban is súlyos időjárás pusztított a hétvégén.
Ott a heves esőzések következtében két ember meghalt, egy pedig eltűnt.
Querétaro állam kormányzója megerősítette a tragikus eseteket a helyi médiában. Az áradások Mexikóváros környékét is komolyan érintették. A Tribune szerint Mexikóvárosban, Latin-Amerika egyik legforgalmasabb repülőterének számító Benito Juarez nemzetközi repülőtéren szombaton rövid időre le kellett állítani a közlekedést a rossz látási viszonyok miatt.
Tavaly decemberben is többen meghaltak Peruban a heves viharok következtében. Négyméteres hullámok pusztítottak Ecuador és Peru partjainál. Harmincegy, a hullámzásban rekedt halászt mentett ki a haditengerészet, és mintegy 180-an a tengeren maradtak. Az extrém időjárás miatt a kikötők háromnegyedét bezárták.