Megkezdődött: felsorakozott a nyugati haderő Oroszország szomszédjában

Apokalipszis: elsöprő vihar bénította meg Latin-Amerikát

Peruban vasárnap ideiglenesen 88 kikötőt zártak le a hatóságok. A vihar az ország déli partvidékén alakult ki, amelyet egy erős anticiklon idézett elő. Mexikóban is szedi áldozatait a pusztító vihar.
A lezárás várhatóan a hét közepéig érvényben marad, mert addig nem várható enyhülés. A vihar egy ember életét is követelte, egy tengerészgyalogos Pimentel kikötőjénél a vízbe esett.

A vihar miatt 122 kikötőből 88-at be kellett zárni Peruban.
Fotó: Unsplash


Kikötőket zártak le a vihar miatt

A haditengerészet közlése szerint az ország 122 kikötőjéből több mint kétharmad zárva marad. A hatóságok folyamatosan figyelik a tenger állapotát, és a helyzet javulásáig fenntartják a korlátozásokat. A perui események mellett Mexikóban is súlyos időjárás pusztított a hétvégén. 

Ott a heves esőzések következtében két ember meghalt, egy pedig eltűnt.

Querétaro állam kormányzója megerősítette a tragikus eseteket a helyi médiában. Az áradások Mexikóváros környékét is komolyan érintették. A Tribune szerint Mexikóvárosban, Latin-Amerika egyik legforgalmasabb repülőterének számító Benito Juarez nemzetközi repülőtéren szombaton rövid időre le kellett állítani a közlekedést a rossz látási viszonyok miatt.

Tavaly decemberben is többen meghaltak Peruban a heves viharok következtében. Négyméteres hullámok pusztítottak Ecuador és Peru partjainál. Harmincegy, a hullámzásban rekedt halászt mentett ki a haditengerészet, és mintegy 180-an a tengeren maradtak. Az extrém időjárás miatt a kikötők háromnegyedét bezárták.

 

