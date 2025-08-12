Világháborúra készül Európa? - rohamtempóban épülnek a hadiüzemek

Világháború következhet? Az elmúlt években Európa hadiipara óriási átalakuláson ment keresztül. A békeidők lassú és visszafogott gyártási üteme helyett mára egy új, háromszoros tempójú fegyverkezési verseny zajlik. Az ok egyszerű: az ukrajnai háború kimerítette a tagállamok készleteit, miközben a fronton továbbra is napi több ezer lövedékre van szükség - áll a Financial Times elemzésében.

Világháborúra készülhet Európa? Fotó: AFP

A műholdképek és iparági adatok szerint a kontinensen zajló hadiüzem-bővítések összesen 7 millió négyzetméternyi új gyártóterületet jelentenek – ez nagyjából 1 000 futballpályának felel meg. A beruházások mérete és üteme a hidegháború óta példátlan, és azt mutatja, hogy az európai vezetők hosszú távon számolnak a katonai fenyegetésekkel.

Az európai hadiipar bővítése akár világháborús előkészület is lehet?

Az új kapacitások nemcsak a lövedék- és rakétagyártásra koncentrálnak, hanem a páncélozott járművek, drónok és légvédelmi rendszerek előállítására is. Franciaország, Németország, Lengyelország és Csehország különösen nagy beruházásokkal készül, de kisebb országok – köztük Magyarország – is aktívan részt vesznek a hadiipari bővítésben.

Az iparág szakértői szerint ez a tempó tartósan átalakíthatja az európai gazdaságot: a védelmi szektor a következő években a kontinens egyik legnagyobb növekedési motorjává válhat.