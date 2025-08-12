Új világjárvány réme fenyeget Kínából, a betegek úgy néznek ki, mint a horrorfilmekben

A Chikungunya-vírus eddigi legnagyobb kínai kitörése zajlik, főként a déli iparvárosban, Foshánban. A múlt héten további 1387 új esetet erősítettek meg, miközben a fertőzés már megjelent Tajvanon, Hongkongban, valamint Európában és az Egyesült Államokban is – utóbbi helyeken utazás során behurcolt eseteket azonosítottak. A szakértők szerint világjárvány is lehet belőle – írja a Daily Star, ahol sokkoló fotókat láthat a betegekről.

A kínai Foshánban kitört járvány miatt szakértők egy új világjárvány veszélyére figyelmeztetnek.

Fotó: JUAN GAERTNER/SCIENCE PHOTO LIBR / JGT

Több mint 10 ezer fertőzött, a világjárvány réme fenyeget

A kínai kormány szigorú intézkedéseket vezetett be: a betegeket kórházakban izolálják, csak negatív teszt vagy legalább egyhetes megfigyelés után engedik ki. A fertőzés terjedését a szúnyogok kiirtásával próbálják lassítani: kötelező a pangó vizek megszüntetése, rovarhálók felszerelése, szúnyogriasztó használata, a lakosságot pedig világos, hosszú ruházat viselésére biztatják.

A helyi hatóságok rovarirtó drónokat, ún. „kannibál szúnyogokat” és halakat is bevetnek a kórokozót terjesztő rovarok ellen. Foshán városában kiadott fényképek sokkoló bőrkiütéseket mutatnak a betegeken, akik gyakran lázasak és súlyos ízületi fájdalmaktól szenvednek – ezek akár évekig fennmaradhatnak.

Bár halálesetet eddig nem jelentettek, a kínai egészségügyi hatóságok országos összefogást sürgetnek. Az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok egészségügyi szervei is figyelmeztetést adtak ki az utazóknak, és hangsúlyozták: a betegség „csupán egy repülőútra van” attól, hogy új területeket érjen el.