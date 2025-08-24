A világvége-szekta újabb sírjait tárták fel, a helyiek szerint még van mitől félni

Több mint két évvel azután, hogy a kenyai Shakahola-erdőben több mint négyszáz, egy világvége-kultuszhoz köthető holttestet fedeztek fel, a hatóságok a nemrég lefolytatott exhumálások eredményeként további, feltehetően a világvége-szekta működéséhez kapcsolódó holtesteket találtak a közeli Kwa Binzaro faluban, Kilifi megyében. A kiásott maradványokon kívül emberi testrészeket is találtak a bozótosban.
Az Africanews információi szerint legalább öt holttestet azonosított a rendőrség a most lefolytatott vizsgálatokban, akik életükben feltehetően a Kenya partvidékén élő hírhedt, önjelölt lelkipásztor, Paul Mackenzie követői voltak. A BBC közlése egybevág ezzel, cikkük szerint öt holttest megtalálását további négyé követte. Ezzel tovább nőtt a bizonyíthatóan a Paul MacKenzie által irányított világvége-szekta áldozatainak száma.
Miként az Origo azt korábban megírta, egész Kenyát megrázta a világvége-szekta ügye, melynek tagjai vezetőjük hatására halálra éheztették magukat annak reményében, hogy találkozhatnak Jézus Krisztussal. Az áldozatok között gyerekek is vannak.
Az éhhalált haltakat a férfi Kilifi megyében található nyolcszáz hektáros birtokán létesített tömegsírokba temették.
Ezek feltárása után a hatóságok azonosították a most bejelentett további sírokat, valamint áldozatokat.
A korábban feltárt tömegsírokban talált holttestek boncolása során kiderült, hogy az áldozatokkal az éhhalál végzett, illetve a holttesteken a fojtogatás jelei és tompa tárgyak okozta sérülések is láthatóak voltak. A most megtalált holttesteken is az éhhalál jeleit azonosították a boncolás során.
Mackenzie és több gyanúsított továbbra is letartóztatásban van. A férfit korábban már bíroság elé állították gyermekek halálával kapcsolatban, egy másik, gazdasági jellegű bűncselekmény miatt pedig börtönbüntetését tölti. Mackenzie ellen már vádat emeltek, de a vizsgálatok még nem zárultak le.
A mostani bejelentés kapcsán Richard Njoroge patológus megerősítette az értesüléseket arról, hogy éhenhalt áldozatok maradványait tárták fel.
„Amikor a vizsgálatot elkezdtük, 27 olyan sírt azonosítottunk, melyek kapcsán gyanítottuk, hogy holttestek találhatók bennük. Eddig hat sírt tártunk fel, azokban öt holttestet találtunk, és tíz emberi testrészt szétszórva a környéken” – nyilatkozta a patológus, jelezve, hogy a további 21 sírt is feltárják.
A képen kirendelt nyomozók vizsgálják át a területet sírok után kutatva:
A kenyai központi kormányzat
is a helyszínre irányított a vizsgálatok támogatására. A hatóságok határozott gyanúja, hogy valamennyi sír kötődik Kenya történetének egyik legsúlyosabb, tömeges halálesetéhez.
A bejelentés felborzolta a helyiek kedélyállapotát, a világvége-szektához kapcsolódóan sok bizonytalan hitelességű információ kezdett terjedni a helyi média szerint. Josephat Biwot, Kilifi megye biztosa ezért visszafogottságot kért mindenkitől, arra kérve az embereket, hogy kerüljék a pánikkeltést, és csak a hatóságok által megerősített, pontos, torzításmentes információkat osszák meg a hátborzongató esemény új fejleményéről.
Sokan ugyanis úgy tartják, hogy a szekta még mostanában is aktív, amire az is utal, hogy egyes jelek szerint a most feltárt sírok némelyike alig néhány hetesnek tűnik.
Nem segíti a kedélyek megnyugvását az sem, hogy még áprilisban Kenya belügyminisztere jelezte: vizsgálják azt, hogy a börtönben ülő Mackenzie mobiltelefon segítségével tarthatta a kapcsolatot követőivel, akik a történtek ellenére továbbra is kitartanak mellette.
A világvége-szekta ügyének kirobbanása után a rendőrség országszerte más vallási vezetőket is kihallgatott, akiknek tanításait félrevezetőnek és az alapvető emberi jogokkal ellentétesnek tartják.
Miként az Origo megírta, 2019-ben hat év börtönre ítélték a Grace Road Church nevű világvége-szekta alapítóját Dél-Koreában csalás, kínzás, bántalmazás és mintegy 400 ember szabadságának megfosztása miatt.
A világ talán leghírhedtebb, világvége-szektához köthető tömeges haláleset még 1978-ban sokkolta a világot. 1978. november 18-án az egész világ tudomást szerzett egy addig ismeretlen, Egyesült Államokban alapított szektáról, melynek 918 tagja halt meg egy saját maguk által létrehozott településen a dél-amerikai Guyanában. A gyakran tömeges öngyilkosságként számon tartott jonestowni eset valójában tömeggyilkosság volt.