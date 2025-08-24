A világvége-szekta újabb sírjait tárták fel, a helyiek szerint még van mitől félni

Több mint két évvel azután, hogy a kenyai Shakahola-erdőben több mint négyszáz, egy világvége-kultuszhoz köthető holttestet fedeztek fel, a hatóságok a nemrég lefolytatott exhumálások eredményeként további, feltehetően a világvége-szekta működéséhez kapcsolódó holtesteket találtak a közeli Kwa Binzaro faluban, Kilifi megyében. A kiásott maradványokon kívül emberi testrészeket is találtak a bozótosban.

Világvége-szekta Kenyába: több száz halálos áldozat (a képen a 2023-ban exhumált holttestek)

Fotó: AFP/Yasuyoshi Chiba

Több száz áldozata van a világvége-szekta vezetőjének és bűntársainak

Az Africanews információi szerint legalább öt holttestet azonosított a rendőrség a most lefolytatott vizsgálatokban, akik életükben feltehetően a Kenya partvidékén élő hírhedt, önjelölt lelkipásztor, Paul Mackenzie követői voltak. A BBC közlése egybevág ezzel, cikkük szerint öt holttest megtalálását további négyé követte. Ezzel tovább nőtt a bizonyíthatóan a Paul MacKenzie által irányított világvége-szekta áldozatainak száma.

Miként az Origo azt korábban megírta, egész Kenyát megrázta a világvége-szekta ügye, melynek tagjai vezetőjük hatására halálra éheztették magukat annak reményében, hogy találkozhatnak Jézus Krisztussal. Az áldozatok között gyerekek is vannak.

Az éhhalált haltakat a férfi Kilifi megyében található nyolcszáz hektáros birtokán létesített tömegsírokba temették.

Ezek feltárása után a hatóságok azonosították a most bejelentett további sírokat, valamint áldozatokat.

A korábban feltárt tömegsírokban talált holttestek boncolása során kiderült, hogy az áldozatokkal az éhhalál végzett, illetve a holttesteken a fojtogatás jelei és tompa tárgyak okozta sérülések is láthatóak voltak. A most megtalált holttesteken is az éhhalál jeleit azonosították a boncolás során.

Mackenzie és több gyanúsított továbbra is letartóztatásban van. A férfit korábban már bíroság elé állították gyermekek halálával kapcsolatban, egy másik, gazdasági jellegű bűncselekmény miatt pedig börtönbüntetését tölti. Mackenzie ellen már vádat emeltek, de a vizsgálatok még nem zárultak le.

A helyiek azt suttogják: a szekta még mindig aktív lehet

A mostani bejelentés kapcsán Richard Njoroge patológus megerősítette az értesüléseket arról, hogy éhenhalt áldozatok maradványait tárták fel.