Városrészek kerültek víz alá a heves esőzések miatt – hihetetlen felvételek

A villámárvizek súlyos közlekedési fennakadásokat és veszélyhelyzeteket okoztak az Egyesült Államok északkeleti részén. A viharos időjárás több nagyvárosban is elárasztotta az utcákat, alagutakat és autópályákat, miközben repülőjáratok százait törölték vagy késleltették felszállásukat. Az ítéletidő miatt New York, New Jersey és Pennsylvania állam vezetői szükségállapotot hirdettek.

Fotó: Tom Suozzi / x

Villámárvizek okoznak káoszt New Yorktól Washingtonig

A heves esőzések következtében az I-95-ös autópálya mentén több jármű is elakadt az áradásban, a Clearview gyorsforgalmi utat Queensben teljesen lezárták, és New York több kerületében víz zúdult a metróalagutakba és a házak pincéibe is – írja a The Guardian. A New York-i kormányzó, Kathy Hochul, valamint New Jersey megbízott kormányzója, Tahesha Way is szükségállapotot hirdetett, és arra kérték a lakosokat, hogy maradjanak zárt térben.

🚨 BREAKING: NYC CITY BUS COMPLETELY FLOODED - PASSENGERS IN SHOCK FILMING AS WATER GUSHES DOWN THE AISLE



Flash floods just turned public transit into a boat ride.



And they still want you to believe this is normal weather?



📹- _queenie99 (TT) pic.twitter.com/DMzSQZ0C3W — HustleBitch (@HustleBitch_) July 31, 2025

A Daily Mail információi szerint a keleti parti repülőterek közül a New York-i LaGuardia, Newark és JFK repülőtereket érintették leginkább a járattörlések és késések tekintetében. Hasonló fennakadások történtek Washingtonban, Philadelphiában és Bostonban is.

Story here 👉️ https://t.co/3HL2il1I3x | Floodwater seeped through the walls of the 7th Avenue station in Park Slope on Thursday as storms brought heavy rain and flooding to New York City. pic.twitter.com/nXShYnP0Vb — Eyewitness News (@ABC7NY) July 31, 2025

A Fox Weather információi szerint az eső intenzitása óránként 7–20 centimétert is elért bizonyos helyeken. A New York-i Penn Station környékén a vasúti közlekedést felfüggesztették, és a Port Washington vonal egyes szakaszain árvíz miatt szünetelt a forgalom. Egyes felvételeken az is látszik, ahogy a víz a metróállomások peronjára ömlik, míg máshol tűzoltók segítik ki a bajba jutott utasokat.

Pennsylvaniában és Marylandben is jelentettek vízimentési műveleteket, például Joppatowne térségében, ahol egy gyermeket is elsodort a megáradt esővíz. A helyi meteorológiai szolgálatok szerint az árvízveszély a telített talaj és az intenzív csapadék kombinációja miatt még tovább fokozódhat a következő napokban.