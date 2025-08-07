Felháborító, amit a légiutas-kísérővel tett – 8 órás horror a repülőn

Virgin stewardess zaklatása miatt került börtönbe a 37 éves Salman Iftikhar, egy kétfeleséges, fényűző életet élő brit-pakisztáni üzletember, aki a London–Lahore járaton nyolc órán keresztül terrorizálta a fedélzeti személyzetet. A Rolls-Royce-szal, Bentley-vel és Range Roverrel pózoló milliomos nemcsak trágár módon szidalmazta a Virgin Atlantic stewardessét, Angie Walsht, hanem meg is fenyegette: felrobbantja a szállodájukat, megerőszakolja és élve elégeti őt.

Virgin stewardess zaklatása komoly következményekkel jár. Fotó: Daily Mail

Milliomosból agresszor: a luxus mögött egy romló elme

A botrány a fedélzeti bárnál robbant ki, ahol Iftikhar kézzel szedett jeget az italához. Miután felszólították, hogy ezt ne tegye, agresszív kirohanásba kezdett, majd telefonjával kezdte filmezni a személyzetet. Folyamatosan rasszista sértéseket kiabált, többször nevezte Walsh-t „fing b”-nak, később pedig konkrét halálos fenyegetéseket is megfogalmazott:

„A fehér birka… k***a meg fog halni. Fel fog robbanni a padló a hotelben, és eltűnik. Ki leszel rángatva a szobádból, megerőszakolva és felgyújtva.”

A Virgin stewardess zaklatása alatt három gyermeke és egyik felesége is a gépen volt, akik sírva próbálták megfékezni. A kapitány megfontolta a gép eltérítését Törökországba, ám végül Pakisztánban landoltak. Ott semmilyen hivatalos intézkedés nem történt.

A felszín alatt: romló házasság, bukott cég, drogproblémák

A Daily Mail információi szerint a luxusélet csak álca volt: Iftikhar korábbi cégét, a Core Labour Supply Ltd.-t több mint 17 millió font adósság miatt felszámolták. A cég még 2022-ben 90 millió fontos éves forgalmat produkált, de a Covid és kulcsügyfelek elvesztése miatt összeomlott.

Az üzletembernek két felesége van – az egyik, egy pakisztáni modell, TikTok-sztárként követői előtt posztol szerelmes képeket férjéről, míg a másik feleségével és gyerekeivel Angliában él, ahol a szomszédok szerint rendszeresen veszekedtek, és a rendőrség is többször járt a háznál.

Az ittas és drogos vezetés sem volt új tőle: Rolls-Royce-szal hajtott ittasan, kannabisszal a szervezetében, és több korábbi büntetett előélete is ismert.