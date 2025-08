Özönvíz zúdult New Yorkra, még a metró is víz alá került – videó

Csütörtökön széles körű viharok söpörtek végig az Atlanti-óceán középső és északkeleti partvidékén, heves esőzéseket okozva. Az előrejelzések szerint több vihar is várható, amelyek egyes területeken „potenciálisan jelentős villámárvizeket” okozhatnak. New York és New Jersey térségében 50 millió emberre adtak ki árvízriadót.

Csütörtökön széles körű viharok söpörtek végig az Atlanti-óceán középső és északkeleti partvidékén, heves esőzéseket okozva. A víz elárasztott mindent (Fotó: ADAM GRAY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

A heves esőzések következtében a víz elöntött egy metrót is New Yorkban. Az esetről felvétel is készült. Július 31-én, csütörtökön egy szemtanú vette videóra, ahogy a víz a mennyezetről ömlik le a vonatra és a sínekre. A szerelvény éppen elhagyta a Grand Central Terminált.

Hűha, még soha nem láttam ekkora vízáradatot

– írta az X–en a videót készítő.

A videón jól látható, hogy a víz elárasztja a szerelvény egy részét, bár maradtak száraz területek is, ahol az utasok meg tudtak állni – írja a USA Today News.

Víz borít mindent: rendkívüli állapotot hirdettek New Yorkban

Pennsylvania, New Jersey és New York városának autósai is áradásokról számoltak be, miután csütörtökön heves esőzések és villámárvizek csaptak le a térségre. Kathy Hochul, New York kormányzója, valamint Tahesha Way, New Jersey ideiglenes kormányzója rendkívüli állapotot hirdettek. A New York–i katasztrófavédelem arra kérte a lakosokat, hogy augusztus 1–jén, péntek délután lehetőség szerint ne induljanak útnak.