Vasúti rémálom: vécévé váltak a vonatok

Vizelés a vonaton – ez lett a mindennapi valóság Németországban, amikor a szászországi Zwickau állomásán nem működött a mosdó – írja a Bild.

Szinte kötelezővé vált a vizelés a vonaton, mert másutt nem igen lehetett (illusztráció) Fotó: Unsplash

Vizelés a vonaton – robog a fejlődés Németországban is

A botrány a német vasútnál pattant ki, miután Zwickau főpályaudvarán egy csőtörés miatt két hétig nem volt használható a mellékhelyiség.

A Deutsche Bahn megoldása az volt, hogy az utasokat a várakozó szerelvényekre irányították vizelés, vagy egyéb teendőik céljából.

A BILD riporterei maguk is kipróbálták: a pénztárnál közölték velük, hogy a 7-es vágányon álló regionális vonaton pontosan 15 percük van a dolgukat elintézni. Szó szerint menetrendhez kötött vizelés lett a kényszerhelyzetből.

A vasúttársaság nem telepített mobil WC-t, így az utasok hetekig kénytelenek voltak a vonatokban könnyíteni magukon.

Végül a német vasút közölte, hogy a javítás befejeződött, és augusztus 21-től (remélhetőleg) újra használható a pályaudvari mosdó.

A történet ironikus kontrasztot mutat: bár Magyarországon is sok panasz éri a vasutat, (főleg a késések miatt), nálunk legalább a vonatok maradnak eredeti funkciójuknál: utazásra használják őket, nem vizelésre.