Vasúti rémálom: vécévé váltak a vonatok

Vizelés a vonaton – ez lett a mindennapi valóság Németországban, amikor a szászországi Zwickau állomásán nem működött a mosdó – írja a Bild.
A botrány a német vasútnál pattant ki, miután Zwickau főpályaudvarán egy csőtörés miatt két hétig nem volt használható a mellékhelyiség.
A Deutsche Bahn megoldása az volt, hogy az utasokat a várakozó szerelvényekre irányították vizelés, vagy egyéb teendőik céljából.
A BILD riporterei maguk is kipróbálták: a pénztárnál közölték velük, hogy a 7-es vágányon álló regionális vonaton pontosan 15 percük van a dolgukat elintézni. Szó szerint menetrendhez kötött vizelés lett a kényszerhelyzetből.
A vasúttársaság nem telepített mobil WC-t, így az utasok hetekig kénytelenek voltak a vonatokban könnyíteni magukon.
Végül a német vasút közölte, hogy a javítás befejeződött, és augusztus 21-től (remélhetőleg) újra használható a pályaudvari mosdó.
A történet ironikus kontrasztot mutat: bár Magyarországon is sok panasz éri a vasutat, (főleg a késések miatt), nálunk legalább a vonatok maradnak eredeti funkciójuknál: utazásra használják őket, nem vizelésre.