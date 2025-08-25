Orvosok figyelmeztetnek: 5 betegség, amit a kevés folyadék okozhat

A vízfogyasztás alapvető szükséglet, mégis gyakran háttérbe szorul a rohanó mindennapokban. Egy új kutatás szerint azonban nemcsak a kiszáradás elkerülése miatt érdemes odafigyelni rá, hanem azért is, mert hosszabb távon váratlan következményekkel járhat. A szakértők úgy vélik, hogy a helyes folyadékbevitel egyszerű, de fontos lépés lehet a jobb egészség érdekében - írja a Daily Mail.

A helyes vízfogyasztás alapvető az egészség megőrzéséhez.

Fotó: Unsplash

Vízfogyasztás és egészség: miért érdemes jobban odafigyelni rá?

A Liverpool John Moores Egyetem kutatói által végzett tanulmány kimutatta, hogy azoknál, akik nem érték el a napi ajánlott folyadékbevitelt, a stresszes helyzetekben jelentősen magasabb volt a kortizol – a stresszhormon – szintje. A tartósan magas kortizolszint számos egészségügyi problémához köthető, köztük magas vérnyomáshoz, szívbetegséghez, 2-es típusú cukorbetegséghez, elhízáshoz, depresszióhoz és szorongáshoz. A krónikus stressz továbbá gyengíti az immunrendszert, ezáltal fogékonyabbá teszi a szervezetet a betegségekre.

A tudósok arra figyelmeztetnek, hogy a kevés folyadékbevitel növelheti a stressz-szintet és súlyos betegségek kockázatát.

A vizsgálatban 32 önkéntes vett részt, akiket két csoportra osztották: az egyik napi 1,5 liter folyadékot kapott, míg a másik a hivatalosan ajánlott bevitelt követte. A kutatók vizelet- és vérminták segítségével mérték a hidratáltsági szintet, majd egy stressztesztnek vetették alá a résztvevőket. Előbb rövid felkészülés után egy váratlan állásinterjúhelyzetbe kellett belépniük, ahol fehér köpenyes „interjúztatók” fogadták őket egy kamerákkal felszerelt szobában, majd egy gyors fejszámolási feladat következett. A nyálminták elemzése kimutatta, hogy azoknál, akik kevesebb vizet fogyasztottak, a stresszhormon szintje sokkal meredekebben emelkedett, mint a megfelelően hidratált csoportban.