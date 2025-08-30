Íme egy egyszerű trükk, amivel vizet és pénzt is spórolhat

A tanulmányok szerint egy átlagos zuhanyzás akár 120 liter vizet is felemészthet. Ez óriási vízfogyasztás, hiszen több mint tizenkét tele vödörnyi víz folyik el egyetlen napi rutincselekvés során. A helyzet azonban nem reménytelen: már néhány tudatos változtatás is látványos eredményt hozhat - írja a Focus.

Egy víztakarékos zuhanyfej jelentősen csökkenti a vízfogyasztás mértékét

Fotó: Unsplash

Vízfogyasztás csökkentése egyszerű trükkökkel

Az egyik leghatékonyabb megoldás a zuhanyidő rövidítése. Minden perc, amit megspórolunk, literben mérhető megtakarítást jelent. Emellett egy víztakarékos zuhanyfej felszerelése akár 50 százalékkal is csökkentheti a vízhasználatot, miközben a komfortérzet változatlan marad.

A vízfogyasztás mérséklésének egyszerű trükkje lehet az is, ha szappanozás vagy hajmosás közben elzárjuk a vizet. Ezek az apró lépések nemcsak a háztartási költségeket mérséklik, hanem a környezetet is kímélik