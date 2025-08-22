Hű, ez már túl megy a csapon: így lesz a vízből gourmet élvezet

A Nagy-Britanniában található La Popote Restaurant nevű francia étterem tulajdonosai újító ötlettel álltak elő, vízmenüt állítottak össze a vendégeinek.

Vízmenü az angliai La Popote étteremben

Fotó: La Popote Restaurant/Facebook

A lista hétféle palackozott ásványvizet tartalmaz, amelyek különböző országokból származnak, és mindegyikhez részletes ízleírás is tartozik. A kínálatban három szénsavmentes és négy szénsavas víz szerepel, az árak pedig 5 és 19 angol font között mozognak – ez nagyjából 2400 és 8800 forint közötti összeget jelent. Szóval, nem olcsók ezek a szomjoltók – írj a Focus.

Ételekhez párosítható vizek

Az ötletgazda Doran Binder vízsommelié, aki szakértőként segített az étteremnek a vizek kiválasztásában. A válogatás alapját a víz ásványianyag-tartalma adja, amit az úgynevezett TDS (Total Dissolved Solids) érték jelez. Ez a mutató döntően befolyásolja a víz ízét, textúráját és „érzetét” a szájban – így a vizek ugyanolyan kifinomult módon párosíthatók az ételekhez, mint a borok.

Alkoholmentes alternatíva a víz

A menü egyik legolcsóbb tétele az angliai Crag Spring Water, amely lágy, krémes és selymes karakterű, TDS-értéke pedig 129. Egy másik, Spanyolországból származó szénsavmentes víz már magasabb, 663-as TDS-sel rendelkezik, és mineralitásában gazdagabb ízvilágot kínál. Az olasz Lauretana víz viszont rendkívül alacsony, mindössze 12-es TDS-értékével különösen tisztának és frissítőnek számít. A szénsavas kínálatban olyan különlegességek is szerepelnek, mint a francia Vichy Célestins 3300-as TDS-értékkel, vagy a portugál Vidago 3000 körüli értékkel – ezek enyhén sós ízűek, és természetes buborékaikkal pezsdítik fel az ízérzékelést. Ez utóbbi palackja például a legdrágább, majdnem 19 font kerül.

A vízmenü bevezetése egy olyan gasztronómiai trend része, amely az utóbbi években egyre népszerűbb: a vendéglátóhelyek egyre nagyobb figyelmet fordítanak az alkoholmentes alternatívákra. Fontos megjegyezni, hogy az étterem továbbra is kínál ingyenes csapvizet azoknak, akik nem szeretnének palackozott vizet vásárolni. A prémium vízmenü tehát nem kötelező, hanem egy extra lehetőség azok számára, akik nyitottak az új ízélményekre – alkohol nélkül.