Eltűnik a világ egyik ikonikus csodája

Az 1990-es évek végén Voh szíve sápadt, kopár felszínével éles ellentétben állt a körülötte elterülő zöld mangroveerdővel, felülről nézve ikonikus sziluettet alkotva. A környező iszaplápoknál kissé magasabban fekvő szív talaja száraz és sós volt – túl szélsőséges ahhoz, hogy a növényzet megnőjön rajta. „Csak egy sárgás sósivatag volt, egyetlen mangrove sem tudott volna ott túlélni” – mondja Dr. Cyril Marchand, az Új-Kaledóniai Egyetem mangrove-szakértője. Az elmúlt 20 évben a víz állapota megváltozni kezdett. Egy sótűrő mangrovefaj, az Avicennia kezdett el növekedni ott, és mára teljesen benépesítette a szívet.

Voh szíve egy 202-es felvételen

Fotó: AFP/PIERRE LARUE

Eltűnik Voh szíve

A változás a tengerszint emelkedésével függ össze: az adatok azt mutatják, hogy Új-Kaledónia nyugati partvidékén a vízszint évtizedek óta évente körülbelül 2 mm-rel emelkedik. Ahogy az árapály vize egyre gyakrabban áramlik a szívbe, a sós talaj felhígul – ideális feltételeket teremtve az Avicennia növekedéséhez. Ahogy a faj terjed, a szív jellegzetes alakja változik. Marchand szerint ha a tengerszint tovább emelkedik, a sótartalom tovább csökken. Ez ismét megváltoztatja a körülményeket, lehetővé téve egy másik mangrovefaj – a Rhizophora – elterjedését a szívben.

Lehetséges, hogy 30, 40 vagy 50 év múlva csak a Rhizophora fog ott nőni

– mondja Marchand. „A szív teljesen eltűnhet.”

Míg a mangroveerdők megnövekedett borítása pozitívnak tűnik, a tengerszint emelkedése elárasztja és eltávolítja a tengerhez közelebb eső mangrove élőhelyeket. A változó ökoszisztéma azt jelenti, hogy a tengerszint és a mangroveerdők közelebb kerülnek a part menti közösségekhez, csökkentve a rendelkezésre álló földterületeket és a tengeri élőhelyeket.

Mindig változtak

A mangroveerdők mindig is változtak és mozogtak az idők során, de Marchand szerint ez most példátlan sebességgel történik. Mélyre fúrva az iszapba és felmérve az üledékmintázatokat, Marchand és csapata meg tudta határozni, hogyan mozogtak a mangroveerdők az idők során. Globális szinten a becslések szerint a mangroverendszerek több mint fele az összeomlás veszélyével néz szembe 2050-re, és 1994 és 2020 között a mangroveerdők kiterjedése világszerte 3,4 százalékkal csökkent.

Fontos, hogy az egész világ megvédje a mangroveerdőket, mert a biológiai sokféleségünk annyira egyedülálló

– idézi a The Guardian Marchand professzort.