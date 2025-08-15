Hírlevél

Rendkívüli

Putyin megérkezett, de nem oda, ahová a világ várja

Dánia

Vérfagyasztó tragédia Dániában: kisiklott egy vonat, sok a sérült

Szörnyűség rázta meg a dániai Sønderborg városát. Egy vonat kisiklott, aminek következtében több utas megsérült. A hatóságok jelenleg a helyszínen dolgoznak, és ellátják a sérülteket.
Dániavonatbalesetmentés

Kisiklott egy vonat a dániai Sønderborg város közelében. A rendőrség szerint sokan sérültek. A mentési munkálatok folyamatban vannak. 

vonat
Vonatbaleset történt Dániában.
Fotó: Pixabay.com

Péntek délután kisiklott egy vonat a dél-jütlandi Kliplev és Tinglev városok között Dániában. A regionális rendőrség közlése szerint a sérültek száma jelentős. A baleset helyszínét lezárták, és a hatóságok nyugalomra, valamint csendre kértek mindenkit, hogy zavartalanul folyhasson a mentés. Arra is figyelmeztették a lakosságot, hogy illetéktelenek ne közelítsék meg a területet.

A rendőrségi tájékoztatás szerint „hatalmas erőkkel” vonultak ki a mentőalakulatok. Szemtanúk a dán televízióban arról számoltak be, hogy legalább egy mentőhelikopter leszállt a helyszínen, és Flensburgból, a németországi Schleswig-Holstein tartományból is érkeztek mentőautók. A jelentések szerint a Tinglev és Gråsten között közlekedő szerelvény általában legalább négy kocsiból áll - írja a FOCUS.

 

