Vonatgázolás miatt bénult meg a forgalom – megrázó videó, csak erős idegzetűeknek!

A vonatgázolás augusztus 18-án, nem sokkal dél után történt a Granowo–Stęszew vasútvonal egyik átjáróján. Lengyel értesülések szerint a Poznańból Wolsztynba tartó szerelvény nem tudta elkerülni az ütközést, az autó sofőrje súlyosan megsérült, és kórházba szállították.

Lengyelországban vonatgázolás történt: a sorompót áttörő autós a síneken rekedt, a szerelvény pedig elütötte.

A vonatgázolás órákra megbénította a forgalmat

Az eset után két órára leállt a forgalom a szakaszon, több járatot törölni kellett, az utasokat pótlóbuszokkal vitték tovább. A sorompó megrongálódott, a vonat is megsérült. A vizsgálat szerint az átjáró berendezései hibátlanul működtek – a balesetet egyértelműen a sofőr felelőtlensége okozta.

Példamutatóan viselkedett viszont egy női szemtanú: a sorompón elhelyezett „Sárga matrica” kódját felolvasva hívta a segélyhívót, így a mentés gyorsan és pontosan indult el a helyszínre.

A lengyel vasúti hatóságok szerint évente közel 170 ilyen baleset történik az országban, amelyekben több tucat ember veszti életét. A „Bezpieczny Przejazd” (Biztonságos Átkelés) kampány célja, hogy felhívja a figyelmet: a vasúti átjáróban mindig a legnagyobb körültekintéssel kell közlekedni.