Felszínre tört a pokol és az egész világ tátott szájjal bámulja

A Kilauea ismét kitört, a vulkán tombolása erősebb vizuális élményt nyújt, mint egy David Lynch film. A hawaii tűzhányó most is lávát és magmát okádott, félelmetes látványt teremtve. A vulkánkitörés képei lélegzetelállítóak, de kevesen merészkednének a kürtő közelébe.

Vulkánkitörés, tűzhányó és apokaliptikus lávafolyam perzseli az internetet Forrás: képkivágás/ Youtube ABC News

Vulkánkitörés és Apokalipszis most

Lángoló szörnyeteg kelt életre a Nagy-szigeten. A Kilauea augusztus 22-én délután újra feltépte saját gyomrát, és pusztító láva képében tört a felszínre. A Hawaii Vulkánmegfigyelő Központ szerint ez már a 31. vulkánkitörés 2024 decembere óta – harmincegy alkalommal nyílt meg a föld alatti pokol kapuja.

I did not have a close to 1000 foot horizontal eruption on my 2025 bingo card! #kilauea pic.twitter.com/75ezbN73Iz — mark stewart (@StewarrMark) August 23, 2025

Ez a kitörés azonban minden eddiginél lélegzetelállítóbb. Mintha a Föld maga üvöltené bele a dühét az univerzumba, úgy tombolt a vulkán. A hőség perzselte a levegőt, a lávafolyam pedig úgy futott végig a kürtő belsejében, mint egy megvadult bika egy véres bikaviadalon.

A Kilauea nem először mutatta meg pusztító erejét: 1983 óta szinte sosem alszik. 2018-ban több mint 700 otthont semmisített meg, idén márciusban és májusban is lávát okádott.

A Kilauea a világ egyik legaktívabb vulkánja és Hawaii szigetének egyik legnagyobb veszélye.

A geológusok számokkal mérik a pusztítást, de a képek az apokalipszist idézik: lávamedencék nyílnak a kráterben, lángoló szökőkutak törnek az égbe. Aki szerencsés, távolról nézi, de ha nincs szerencse, egyszer kiárad, és ismét megváltozik az emberiség története.

A vulkánkitörésről beszámolt a BBC is.