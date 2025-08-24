Hírlevél

Z generáció

Egy generáció, amely a szülei nélkül képtelen boldogulni

A munka világában új jelenség rajzolódik ki: a fiatal pályakezdők nem hagyományos módszerekkel próbálnak boldogulni. A kutatás szerint a Z generáció egy része szokatlan módon támaszkodik szüleire az álláskeresés és a karrierépítés során, ami számos kérdést vet fel a felkészültségükkel kapcsolatban.
A Z generáció fiataljai közül sokan nem egyedül vágnak neki a munka világának, hanem szoros szülői támogatással. Egy kutatás rámutatott arra, hogy a Z generáció álláskeresői szüleikkel íratják meg az önéletrajzukat, velük pályáznak és még az interjúkra is magukkal viszik őket - írja a New York Post.

Z generáció
A Z generáció egy része szoros szülői támogatással vág neki a karriernek.
Fotó:  Vitalij Garjev / Unsplash

A Z generáció és szülők szerepe a munka világában

A kutatók 831 dolgozó Z generációs fiatalt kérdeztek meg arról, mennyire vettek részt a szüleik az álláskeresésükben és a jelenlegi munkahelyük megszerzésében. Megdöbbentő módon a válaszadók 44%-a bevitte szüleit a személyes interjúkra, míg 27% az online beszélgetéseknél is hagyta őket jelen lenni. További 29% pedig bevallotta, hogy mindkét helyzetben ott volt vele az édesanyja és az édesapja.

„A Z generációsok több mint háromnegyede (77%) állította, hogy állásinterjúra is elvitte magával az egyik szülőjét” – áll a kutatásban. Ennél is sokkolóbb, hogy 79%-uk bevallotta: miután felvették őket, a szüleik továbbra is kapcsolatban maradtak a főnökeikkel – rutinszerűen kérve fizetésemelést, előléptetést vagy szabadnapot a már nem is annyira kicsi gyerekeik helyett.

 

