A Z generáció újabb szokása sokaknál kiveri a biztosítékot

A Z generáció telefonálás körül új vita bontakozott ki: egyre több fiatal veszi fel úgy a hívást, hogy semmit sem szól, és a vonal másik végén csak a lélegzetvételük vagy a háttérzaj hallatszik. A hívott fél nem mondja ki a klasszikus „halló”-t, hanem megvárja, amíg a másik kezdi a beszélgetést. Sokan ezt udvariatlanságnak tartják, mások viszont tudatos döntésként magyarázzák a jelenséget.

A Z generáció tagjai gyakran csendben veszik fel a telefont, köszönés nélkül Fotó:Jae Park/Unplash

Én toborzó vagyok, ezért rengeteg telefonos interjút csinálok, és valamit különösen észrevettem a Z generáció tagjainál: sokan úgy veszik fel a telefont, hogy nem mondanak semmit. Hallom a lélegzetvételüket és a háttérzajt, de megvárják, hogy én köszönjek először – írja egy X-felhasználó.

A furcsa szokásra egy toborzó hívta fel a figyelmet a közösségi médiában, miután számos interjún találkozott vele. A jelenséget egy kutatás is alátámasztja: a YouGov felmérése szerint minden negyedik 18–24 éves brit elfogadhatónak tartja, ha valaki nem köszön telefonfelvételkor. Ezzel szemben az idősebb generációk többsége ezt kifejezetten udvariatlannak véli – írja a horvát Index.

Miért hallgat a Z generáció telefonálás közben?

A szakértők szerint a háttérben több tényező áll. Egyrészt a fiatalok már nem nőttek fel vezetékes telefon mellett, így nem örökölték meg a klasszikus etikettet. Másrészt a sok kéretlen hívás és a telefonos csalások miatt sokan inkább kivárnak, hogy megbizonyosodjanak: valódi beszélgetés kezdődik, és nem egy robot üzenete szólal meg.

Egyes fiatalok még úgy is érzik, hogy egy váratlan hívás önmagában tiszteletlenség – mintha a hívó a saját idejét előbbre helyezné a másikénál. Ezért sokan inkább üzenetben kommunikálnak, és a telefonhívást zavarónak találják.

A Z generáció munkához való hozzáállásáról korábban is írtunk.