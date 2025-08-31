Új reggeli őrület: jön a zabkása sós változata

Sokan ugyanis rájöttek, hogy a klasszikus alap más ízekkel is különösen jól működik. A zabkása rostban gazdag, laktató, és ideális kiindulópont egy fehérjében bővelkedő, sós reggelihez – írj a Fox News.

A zabkása nem csak édes feltétekkel kombinálható.

Fotó: Shutterstock

Hódít a sós zabkása

Az Egyesült Államokban például egyre népszerűbbek a nemzetközi ihletésű változatok, köztük a koreai stílusú zabtálak. Egy New York-i cég, a Gamsa Foods, különleges, fokhagymás-szezámos verzióval jelent meg a piacon. A szakértők szerint a feltétek között az olívaolaj az egyik legjobb választás, mert nemcsak ízben erősít, hanem egészségügyileg is előnyös. Ez az egyszerű hozzávaló támogatja a szív és az agy működését, miközben fokozza a teltségérzetet.

A sós változatok között tojás, gomba, sajt, avokádó és magvak is gyakran szerepelnek.

Egyesek a polentához hasonlítják az élményt, mások inkább avokádós pirítós alternatívájaként tekintenek rá. A közösségi médiában rengeteg recept kering, csontlevestől a bok choy-ig és a chili crispig szinte mindennel kísérleteznek. Egyre többen vallják: ez a megoldás azoknak való, akik nem kedvelik az édes reggeliket, de mégis tápláló indítást keresnek a naphoz.

Zabkása – a hosszú élet titka?

Egy tanulmány szerint a zabkása rendszeres fogyasztása hozzájárulhat a hosszú élethez, mivel csökkentheti a szívbetegségek, a cukorbetegség és az elhízás kockázatát. A kutatások szerint a zabkása javítja a vércukorszintet, csökkenti a koleszterinszintet, és erősíti az immunrendszert, mivel vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag.