Zelenszkij

Zelenszkij beleőrül, hogy nem lehetett ott, máris Amerikába készül

3 órája
Olvasási idő: 3 perc
Az ukrán elnök közösségi oldalán jelentette be, hogy hétfőn Washingtonba utazik tárgyalni. Zelenszkij egyúttal elmondta: tartalmas és hosszú telefonbeszélgetésen van túl Donald Trump amerikai elnökkel.
ZelenszkijWashingtonbanDonald TrumpUkrajnabéke

Az amerikai–orosz csúcstalálkozót követően Donald Trump meghívására Washingtonba érkezik az ukrán elnök. Erről maga Volodimir Zelenszkij számolt be közösségi oldalán – írja a Magyar Nemzet.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök
Fotó: AFP

Az ukrán elnök közösségi oldalán jelentette be, hogy hétfőn Washingtonba utazik tárgyalni. Zelenszkij egyúttal elmondta: tartalmas és hosszú telefonbeszélgetésen van túl Donald Trump amerikai elnökkel.

A meghívás kapcsán Zelenszkij háláját fejezte ki amerikai partnerének, valamint egyúttal leszögezte: Ukrajna készen áll maximális erőfeszítéseket tenni a béke megteremtése érdekében.

Trump elnök tájékoztatott az orosz elnökkel folytatott találkozójáról és a megbeszélés főbb pontjairól. Fontos, hogy Amerika ereje hatással legyen a helyzet alakulására

– emelte ki Zelenszkij.

Zelenszkij támogatja Trump javaslatát

Az ukrán elnök emellett hangsúlyozta: támogatja Trump elnök javaslatát egy háromoldalú találkozóra Ukrajna, az USA és Oroszország között.

Hétfőn találkozom Trump elnökkel Washingtonban, hogy megvitassuk a háború befejezésével kapcsolatos összes részletet. Hálás vagyok a meghívásért

– írta közösségi oldalán az ukrán elnök. 

 

