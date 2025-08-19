Mi lesz most? Zelenszkij visszautasította Putyin ajánlatát

AFP-forrásokra hivatkozva a The Guardian arról írt, hogy Zelenszkij elutasította, hogy Moszkvába utazzon. Donald Trump ugyanakkor közölte: már megkezdte az előkészületeket a két vezető találkozójára. Emmanuel Macron francia elnök Genfet javasolta helyszínnek, Svájc pedig jelezte, hogy kész mentességet adni Putyinnak a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsa ellenére. Nyugati sajtóban felmerült Róma és Budapest is lehetséges helyszínként.
Az orosz fél hivatalosan egyelőre nem erősítette meg Putyin részvételét, szóvivője csupán annyit mondott, hogy napirenden van az orosz–ukrán tárgyalások magasabb szintre emelése.