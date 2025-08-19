Hírlevél

Mi lesz most? Zelenszkij visszautasította Putyin ajánlatát

orosz-ukrán háború

Vlagyimir Putyin orosz elnök Moszkvába hívta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt – írja az AFP. Az ajánlatot Putyin Donald Trumppal folytatott augusztus 18-i telefonbeszélgetés során tette, amelyre a Fehér Házban tartott találkozó közben került sor.
orosz-ukrán háborúVlagyimir PutyinVolodimir Zelenszkij

AFP-forrásokra hivatkozva a The Guardian arról írt, hogy Zelenszkij elutasította, hogy Moszkvába utazzon. Donald Trump ugyanakkor közölte: már megkezdte az előkészületeket a két vezető találkozójára. Emmanuel Macron francia elnök Genfet javasolta helyszínnek, Svájc pedig jelezte, hogy kész mentességet adni Putyinnak a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsa ellenére. Nyugati sajtóban felmerült Róma és Budapest is lehetséges helyszínként.

Zelenszkij
Zelenszkij elutasította Putyin ajánlatát
Fotó: Angelo Carconi / MTI/EPA-ANSA

Az orosz fél hivatalosan egyelőre nem erősítette meg Putyin részvételét, szóvivője csupán annyit mondott, hogy napirenden van az orosz–ukrán tárgyalások magasabb szintre emelése.

 

