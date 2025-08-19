Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Így alázta porig Trump a kispados európai vezetőket

Donald Trump

Zelenszkijt csúnyán helyretették: ilyen megállapodást kell kötnie Donald Trumppal

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Fehér Házban tartott találkozó után kijelentette: Ukrajna biztonságát három pillér garantálhatja – egy erős saját hadsereg, egy nagyszabású fegyvervásárlási megállapodás az Egyesült Államokkal, valamint drónok ukrajnai gyártása. Mindez akár azt is jelentheti, hogy Zelenszkij kész lemondani egyes ukrán területekről.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Donald TrumpgaranciaVolodimir Zelenszkij

A Hromadske beszámolója szerint az ukrán elnök hangsúlyozta: „Az első garancia a hadseregünk. Nem engedhetjük meg, hogy az anyagi források hiánya miatt többszörösére csökkentsük a létszámát. Ez nem fér bele a költségvetésünkbe, ezért szükségünk van külső finanszírozásra.”

Volodimir Zelenszkij, VolodimirZelenszkij, Donald Trump, DonaldTrump, Zelenszkij-Trump csúcs, ZelenszkijTrumpcsúcs, Washington, 2025.08.18.
Volodimir Zelenszkij ukrán, Alexander Stubb finn és Donald Trump amerikai elnök (b-j) érkezik az ukrajnai rendezést szolgáló csúcstalálkozóra a washingtoni Fehér Házban 2025. augusztus 18-án
Fotó: MTI/AP/Alex Brandon / MTI/AP/Alex Brandon

Óriási fegyverüzlet amerikai cégekkel

Zelenszkij megerősítette a Financial Times korábbi értesülését, miszerint Kijev és Washington 100 milliárd dollár értékű fegyvervásárlásról állapodott meg, amelyhez az európai partnerek nyújtanák a forrásokat. „Valóban van egy 90 milliárd dolláros csomag a javaslatainkkal” – közölte, hozzátéve, hogy olyan eszközökről van szó, amelyeket Ukrajna nem képes saját maga előállítani, például repülőgépekről és légvédelmi rendszerekről.

Dróngyártás Ukrajnában

A csomag másik része egy 50 milliárd dolláros megállapodás, amelynek értelmében amerikai támogatással ukrán cégek gyárthatnának drónokat belföldön. Zelenszkij szerint ez a harmadik kulcseleme a biztonsági garanciáknak: „A saját dróngyártásunk nélkül nem lehet hosszú távú védelmet kiépíteni.”

Nemzetközi összefogás készül

Donald Trump amerikai elnök a találkozót követően úgy fogalmazott: a biztonsági garanciák kidolgozásában „különböző európai országok vesznek részt az Egyesült Államokkal együttműködve”. Részleteket nem közölt. Jens Rutte NATO-főtitkár a Fox Newsnak nyilatkozva elmondta: a garanciák koncepcióján Nagy-Britannia, Franciaország és további 30 ország – köztük Japán és Ausztrália – dolgozik.

Az augusztus 18-i washingtoni találkozón Zelenszkij előbb négyszemközt tárgyalt Trumppal, majd csatlakozott a francia, a német és a brit miniszterelnök, valamint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is. A megbeszélés során Trump telefonon beszélt Vlagyimir Putyinnal, és jelezte: dolgozik egy személyes Putin–Zelenszkij-találkozó előkészítésén, amelyhez később ő maga is csatlakozna.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!