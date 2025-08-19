Zelenszkijt csúnyán helyretették: ilyen megállapodást kell kötnie Donald Trumppal

A Hromadske beszámolója szerint az ukrán elnök hangsúlyozta: „Az első garancia a hadseregünk. Nem engedhetjük meg, hogy az anyagi források hiánya miatt többszörösére csökkentsük a létszámát. Ez nem fér bele a költségvetésünkbe, ezért szükségünk van külső finanszírozásra.”

Volodimir Zelenszkij ukrán, Alexander Stubb finn és Donald Trump amerikai elnök (b-j) érkezik az ukrajnai rendezést szolgáló csúcstalálkozóra a washingtoni Fehér Házban 2025. augusztus 18-án

Fotó: MTI/AP/Alex Brandon / MTI/AP/Alex Brandon

Óriási fegyverüzlet amerikai cégekkel

Zelenszkij megerősítette a Financial Times korábbi értesülését, miszerint Kijev és Washington 100 milliárd dollár értékű fegyvervásárlásról állapodott meg, amelyhez az európai partnerek nyújtanák a forrásokat. „Valóban van egy 90 milliárd dolláros csomag a javaslatainkkal” – közölte, hozzátéve, hogy olyan eszközökről van szó, amelyeket Ukrajna nem képes saját maga előállítani, például repülőgépekről és légvédelmi rendszerekről.

Dróngyártás Ukrajnában

A csomag másik része egy 50 milliárd dolláros megállapodás, amelynek értelmében amerikai támogatással ukrán cégek gyárthatnának drónokat belföldön. Zelenszkij szerint ez a harmadik kulcseleme a biztonsági garanciáknak: „A saját dróngyártásunk nélkül nem lehet hosszú távú védelmet kiépíteni.”

Nemzetközi összefogás készül

Donald Trump amerikai elnök a találkozót követően úgy fogalmazott: a biztonsági garanciák kidolgozásában „különböző európai országok vesznek részt az Egyesült Államokkal együttműködve”. Részleteket nem közölt. Jens Rutte NATO-főtitkár a Fox Newsnak nyilatkozva elmondta: a garanciák koncepcióján Nagy-Britannia, Franciaország és további 30 ország – köztük Japán és Ausztrália – dolgozik.

Az augusztus 18-i washingtoni találkozón Zelenszkij előbb négyszemközt tárgyalt Trumppal, majd csatlakozott a francia, a német és a brit miniszterelnök, valamint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is. A megbeszélés során Trump telefonon beszélt Vlagyimir Putyinnal, és jelezte: dolgozik egy személyes Putin–Zelenszkij-találkozó előkészítésén, amelyhez később ő maga is csatlakozna.