Mutatjuk, Zelenszkij milyen ruhában jelent meg Donald Trump előtt – fotók

Zelenszkij egyik korábbi látogatása alkalmával botrány robbant ki az ukrán elnök öltözékéből, ugyanis az amerikai elnököt különösen bosszantotta Zelenszkij megjelenése. Trumpot ritkán látják másban, mint méretre szabott öltönyben és hosszú, piros nyakkendőben – kivéve, ha éppen a golfpályán van.

Zelenszkij ezzel szemben egy Gasanova által készített pólóingben érkezett a Fehér Házba. Trump fintorogva fogadta, és gúnyosan megjegyezte: „Jól kiöltöztél!” Az Ovális Irodában tovább fokozódott a feszültség, amikor Brian Glenn jobboldali újságíró nyíltan rákérdezett:

„Miért nem visel öltönyt? Ön az ország legmagasabb szintű hivatalában van, és nem hajlandó öltönyt viselni. Van önnek öltönye? Sok amerikainak problémája van azzal, hogy ön nem tiszteli ennek a hivatalnak a méltóságát.”