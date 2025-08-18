Hírlevél

Rendkívüli

Elképesztő: Trump majdnem kiviharzott a Putyin-csúcsról; elmondjuk, miért!

orosz-ukrán háború

Mutatjuk, Zelenszkij milyen ruhában jelent meg Donald Trump előtt – fotók

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap Washingtonba érkezett, ahol Donald Trump amerikai elnökkel és több európai vezetővel folytat tárgyalásokat.
orosz-ukrán háborúDonald TrumpVolodimir Zelenszkij

Zelenszkij egyik korábbi látogatása alkalmával botrány robbant ki az ukrán elnök öltözékéből, ugyanis az amerikai elnököt különösen bosszantotta Zelenszkij megjelenése. Trumpot ritkán látják másban, mint méretre szabott öltönyben és hosszú, piros nyakkendőben – kivéve, ha éppen a golfpályán van.

Zelenszkij ezzel szemben egy Gasanova által készített pólóingben érkezett a Fehér Házba. Trump fintorogva fogadta, és gúnyosan megjegyezte: „Jól kiöltöztél!” Az Ovális Irodában tovább fokozódott a feszültség, amikor Brian Glenn jobboldali újságíró nyíltan rákérdezett: 

„Miért nem visel öltönyt? Ön az ország legmagasabb szintű hivatalában van, és nem hajlandó öltönyt viselni. Van önnek öltönye? Sok amerikainak problémája van azzal, hogy ön nem tiszteli ennek a hivatalnak a méltóságát.”

 

Volodimir Zelenszkij, VolodimirZelenszkij, Donald Trump, DonaldTrump, Zelenszkij-Trump csúcs, ZelenszkijTrumpcsúcs, Washington, 2025.08.18.
Volodimir Zelenszkij ukrán és Donald Trump amerikai elnök
Fotó: Bloomberg via Getty Images/Ting Shen / Bloomberg via Getty Images/Ting Shen

 

