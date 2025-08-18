Trump egyetlen mondattal alázta porig a rémült Zelenszkijt

Zelenszkij az Ovális Irodában azt hangsúlyozta, hogy országában csak a háború befejeződése után lenne lehetséges az elnökválasztás megtartása. „Szükség van tűzszünetre mindenhol — a harctéren, az égen és a tengeren —, hogy lehetővé tegyük a demokratikus, nyílt és jogszerű választásokat” – idézte a CNN.

Trump ezt követően kijelentette: „Ha három és fél év múlva épp háborúban leszünk valakivel, akkor nem lesz több választás?” — utalva ezzel a második elnöki ciklusa végére. Hozzátette: „Ó, ez jó.” A megjegyzés sokak szerint nyilvánvalóan megalázta Zelenszkijt, és azt sugallja, hogy Ukrajnában a demokratikus folyamatok nincsenek biztosítva.

A találkozó során az európai vezetők — köztük Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Keir Starmer és Friedrich Merz — is jelen voltak, hogy egyeztessenek az Ukrajnának nyújtandó további támogatásról, a biztonsági garanciákról, valamint a diplomáciai stratégiáról a béketárgyalások előkészítése érdekében.

Ma tehát Washingtonban diplomáciai nagyüzem zajlik, de a jelek szerint az ukrán elnök számára a csúcs rendkívül nehéz pillanatokat tartogat. Az Origón élőben is követheti az eseményeket!