Sebek, kopasz foltok és groteszk daganatok – zombi mókusokat fotóztak

Korábban beszámoltunk a zombi nyulakról, és most megérkezett a zombi mókus! A daganatos betegségben szenvedő állat látványa sok embert sokkolt – írja a New York Post.

zombi mókus terjed az interneten és amerikai kertekben – a szegény állat egy súlyos betegségben szenved (illusztráció) Fotó: Pixabay/pexels

Zombi mókus daganatokkal borítva kóborol a kertekben

A betegség szerencsére nem veszélyes emberre, azonban mérhetetlenül szomorú, hogy ezeket az ártatlan állatokat sújtja.

– számolt be róla egy jelentés. A groteszk külsejű szürke mókusokat az elmúlt hónapokban egyre gyakrabban figyelték meg váladékozó daganat és kopasz foltok kíséretében.

Experts send stark warning as 'zombie squirrels' invade back gardens and spread virus https://t.co/qRreqssNWp pic.twitter.com/mFwApA406w — Daily Star (@dailystar) August 17, 2025

A beszámolók szerint a beteg állatokat Maine államban és Kanada egyes részein is lefotózták.

Először azt hittem, valamit eszik az előkertemből, aztán rájöttem, hogy az arcán van valami

– írta egy Reddit-felhasználó, miután szembetalálta magát egy szürke mókussal, amelynek daganat volt a száján.

A szakértők szerint a zombi mókus valójában egy betegség miatt torzult el. Ez a vírus közvetlen érintkezéssel terjed a mókusok között, hasonlóan ahhoz, ahogy az embereknél a herpesz terjed. A betegség daganatokat hoz létre, amelyek súlyos esetben a belső szerveket is érinthetik.

‘Zombie squirrels’ covered in oozing warts spotted sulking through US backyards: report https://t.co/5MGlDvEfqH pic.twitter.com/zZCTaMFjOl — New York Post (@nypost) August 18, 2025

Shevenell Webb, a Maine-i Vadvédelmi és Halászati Hivatal munkatársa megnyugtatta a lakosságot. Elmondása szerint

a zombi mókus sem az emberekre, sem a háziállatokra, sem a madarakra nem veszélyes, így a látványuk ellenére nincs ok pánikra.

Az Origo is megírta, hogy egy különös vírus miatt mutáns nyulak jelentek meg az Egyesült Államokban, Coloradóban. Most más államokból is jelentettek ilyen „Frankenstein-nyulakat” a minap.