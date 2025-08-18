Hírlevél

zombi mókus

Sebek, kopasz foltok és groteszk daganatok – zombi mókusokat fotóztak

A horrorisztikusan kinéző nyulak után újabb állatot fotóztak le torz külsővel. A zombi mókus jelenség az elmúlt hónapokban egyre gyakoribb lett. A vírusos betegség miatt a kertekben feltűnő mókusok sokakat megrémítenek.
zombi mókusháziállatdaganat

Korábban beszámoltunk a zombi nyulakról, és most megérkezett a zombi mókus! A daganatos betegségben szenvedő állat látványa sok embert sokkolt – írja a New York Post.

zombi mókus
zombi mókus terjed az interneten és amerikai kertekben – a szegény állat egy súlyos betegségben szenved (illusztráció) Fotó: Pixabay/pexels

Zombi mókus daganatokkal borítva kóborol a kertekben

A betegség szerencsére nem veszélyes emberre, azonban mérhetetlenül szomorú, hogy ezeket az ártatlan állatokat sújtja.

 „Zombi mókusok” gennyes szemölcsökkel borítva kóborolnak az amerikai hátsókertekben

– számolt be róla egy jelentés. A groteszk külsejű szürke mókusokat az elmúlt hónapokban egyre gyakrabban figyelték meg váladékozó daganat és kopasz foltok kíséretében.

A beszámolók szerint a beteg állatokat Maine államban és Kanada egyes részein is lefotózták.

Először azt hittem, valamit eszik az előkertemből, aztán rájöttem, hogy az arcán van valami

– írta egy Reddit-felhasználó, miután szembetalálta magát egy szürke mókussal, amelynek daganat volt a száján.

A szakértők szerint a zombi mókus valójában egy betegség miatt torzult el. Ez a vírus közvetlen érintkezéssel terjed a mókusok között, hasonlóan ahhoz, ahogy az embereknél a herpesz terjed. A betegség daganatokat hoz létre, amelyek súlyos esetben a belső szerveket is érinthetik.

Shevenell Webb, a Maine-i Vadvédelmi és Halászati Hivatal munkatársa megnyugtatta a lakosságot. Elmondása szerint

 a zombi mókus sem az emberekre, sem a háziállatokra, sem a madarakra nem veszélyes, így a látványuk ellenére nincs ok pánikra.

Az Origo is megírta, hogy egy különös vírus miatt mutáns nyulak jelentek meg az Egyesült Államokban, Coloradóban. Most más államokból is jelentettek ilyen „Frankenstein-nyulakat” a minap.

 

