Sokkoló videó: így csapódott be az orosz rakéta a munkácsi gyárba

Brutális: belülről emészti fel a szerveket a titokzatos járvány, amely már Európában is szedi az áldozatait

Egy titokzatos gombafaj valódi „zombivá” változtatja a pókokat: belülről felemészti szerveiket, majd átveszi az irányítást a viselkedésük felett. A zombi pókok megjelenése Európában és az Egyesült Államokban új félelmeket ébresztett.
Zombi pókok rémisztik a lakosságot, miután egy eddig ismeretlen gombafaj, a Gibellula attenboroughii világszerte elkezdte megfertőzni a pókokat. A gomba a gazdatest szerveit belülről emészti fel, majd átveszi az irányítást az állat viselkedése felett. A Daily Mail információi szerint ennek következtében a pókok elhagyják megszokott rejtekhelyüket, hogy nyílt terepen pusztuljanak el, miközben testükből új spórák törnek elő.

zombi pók
A fertőzött zombi pókok akár három hétig is életben maradhatnak
Fotó: Daily Mail

Zombi pók invázió: Közép-Európában is felbukkant

A tudósok szerint a fertőzött pókok akár három hétig is életben maradhatnak, mielőtt végleg elpusztulnak. A gomba ezután hosszú szárakat növeszt a tetemből, amelyekből spórák szabadulnak fel, újabb áldozatokat keresve. A gomba először Észak-Írországban került a figyelem középpontjába, majd kutatók az Egyesült Államok több régiójában, valamint Közép-Európában is észlelték a jelenlétét.

Bár a zombi pókok hátborzongató megjelenése sokakat emlékeztet a népszerű horror filmekre, a tudósok hangsúlyozzák: az emberekre nincs közvetlen veszély. A gomba kifejezetten pókfajokra specializálódott, és emberek megfertőzéséhez millió évek genetikai változásai kellenének.

 

