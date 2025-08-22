Brutális: belülről emészti fel a szerveket a titokzatos járvány, amely már Európában is szedi az áldozatait

Zombi pókok rémisztik a lakosságot, miután egy eddig ismeretlen gombafaj, a Gibellula attenboroughii világszerte elkezdte megfertőzni a pókokat. A gomba a gazdatest szerveit belülről emészti fel, majd átveszi az irányítást az állat viselkedése felett. A Daily Mail információi szerint ennek következtében a pókok elhagyják megszokott rejtekhelyüket, hogy nyílt terepen pusztuljanak el, miközben testükből új spórák törnek elő.

A fertőzött zombi pókok akár három hétig is életben maradhatnak

Fotó: Daily Mail

Zombi pók invázió: Közép-Európában is felbukkant

A tudósok szerint a fertőzött pókok akár három hétig is életben maradhatnak, mielőtt végleg elpusztulnak. A gomba ezután hosszú szárakat növeszt a tetemből, amelyekből spórák szabadulnak fel, újabb áldozatokat keresve. A gomba először Észak-Írországban került a figyelem középpontjába, majd kutatók az Egyesült Államok több régiójában, valamint Közép-Európában is észlelték a jelenlétét.