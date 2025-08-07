Sokkoló tárgyalás kezdődött: egy apa rendszeresen megerőszakolta a lányát, amit a párja filmre is vett

A vádirat szerint a most negyvenéves férfi saját lányát is megerőszakolta, és fiatalkorúként teherbe ejtette. Társa – aki a fiú nevelőanyja – a vád szerint nemcsak tudott a cselekményekről, hanem aktívan részt is vett bennük: több esetet mobiltelefonnal rögzített. A zwickaui per során az ügyészség azt is közölte, hogy egy másik gyermek bántalmazásának gyanújával külön eljárás indult. A kislány jelenleg intézeti gondozásban van.

A zwickaui per vádlottjaira több év börtönbüntetés várhat. Fotó: Bild

Zwickaui per: 23 vádpont, mély hallgatás a tárgyaláson

A gyerekek biológiai anyja szerint a hatóságok évekig nem vették komolyan az aggályait, hiába tett bejelentést már korábban is. A Bild információi szerint a nő most minden tárgyalási napon jelen van, hogy képviselje gyermeke érdekeit, és reméli, hogy most már tényleg meghallgatják őket.

A zwickaui per során nemcsak Emilie, hanem egy másik, 2016-ban született kislány is az áldozatok között van. Az ügyészség vizsgálata szerint mindkét lányt éveken át bántalmazták a családi környezetben. Míg Emilie esetében a bántalmazás és a szexuális erőszak miatt már zajlik a büntetőeljárás, addig a fiatalabb lány esetében további vizsgálatok folynak, hogy megállapítsák, miként érintették őt a családi tragédiák.