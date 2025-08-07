Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Trump terve bevált, hiába kételkedtek benne sokan

Szászország

Sokkoló tárgyalás kezdődött: egy apa rendszeresen megerőszakolta a lányát, amit a párja filmre is vett

39 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy sokkoló ügy tárgyalása zajlik Szászországban. A zwickaui per vádlottjait 23 rendbeli bűncselekménnyel vádolják, köztük szexuális erőszakkal és gyermekpornográfia készítésével. A hatóságok szerint a vád tárgyát képező bűncselekményeket egy mozaikcsaládon belül követték el, miközben a külvilág felé harmonikus család képét mutatták.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szászországgyermekbántalmazásper

A vádirat szerint a most negyvenéves férfi saját lányát is megerőszakolta, és fiatalkorúként teherbe ejtette. Társa – aki a fiú nevelőanyja – a vád szerint nemcsak tudott a cselekményekről, hanem aktívan részt is vett bennük: több esetet mobiltelefonnal rögzített. A zwickaui per során az ügyészség azt is közölte, hogy egy másik gyermek bántalmazásának gyanújával külön eljárás indult. A kislány jelenleg intézeti gondozásban van.

zwickaui per
A zwickaui per vádlottjaira több év börtönbüntetés várhat. Fotó: Bild

Zwickaui per: 23 vádpont, mély hallgatás a tárgyaláson

A gyerekek biológiai anyja szerint a hatóságok évekig nem vették komolyan az aggályait, hiába tett bejelentést már korábban is. A Bild információi szerint a nő most minden tárgyalási napon jelen van, hogy képviselje gyermeke érdekeit, és reméli, hogy most már tényleg meghallgatják őket.

A zwickaui per során nemcsak Emilie, hanem egy másik, 2016-ban született kislány is az áldozatok között van. Az ügyészség vizsgálata szerint mindkét lányt éveken át bántalmazták a családi környezetben. Míg Emilie esetében a bántalmazás és a szexuális erőszak miatt már zajlik a büntetőeljárás, addig a fiatalabb lány esetében további vizsgálatok folynak, hogy megállapítsák, miként érintették őt a családi tragédiák.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!