A napi 10 ezer lépés igazából csak egy mítosz?

Régóta él a köztudatban a legegyszerűbb jó tanács: a fittség érdekében tegyünk meg napi 10 000 lépést. Kutatások szerint azonban a 10 000 lépés megtétele nem elég a fittség eléréséhez, figyelni kell a sebességet és egyéb tényezőket is.
Sokan ismerik a legalapvetőbb aranyszabályt: naponta 10 000 lépést kell megtenni a fittség érdekében. De vajon tényleg csak erre kell figyelni?  

A napi 10 000 lépés megtétele segíti ugyan a fittséget, de érdemes figyelni a tempóra is.
A napi 10 000 lépés megtétele segíti ugyan a fittséget, de érdemes figyelni a tempóra is. Fotó: Unsplash

A 10 000 lépés mítosza 

A 10 000 lépésre vonatkozó ajánlás eredete meglepő: a japán Yamasa cég 1964-ben indított egy reklámkampányt, amikor piacra dobta az első hordozható lépésszámlálót, a „Manpo-kei”-t, ami szó szerint 10 000 lépésmérőt jelent. A promóciókban is azt reklámozta a cég, hogy napi 10 000 lépés elegendő az egészséges életmódhoz – tájékoztat a Focus.de.

A Massachusettsi Egyetem kutatói szerint viszont sokkal hasznosabb lehet a tempóra koncentrálni, nemcsak a lépések számára. Az elemzés szerint a percenként 100 lépés már közepes intenzitású mozgásnak számít, ami növeli a fittséget és a pulzusszámot. 

Az Egyesült Államok Egészségügyi és Szociális Minisztériumának aktuális ajánlása szerint a 

felnőtteknek legalább heti 150 perc mérsékelt intenzitású aerob mozgást kellene végezniük. Ez azt jelenti, hogy a napi séták során érdemes növelni a tempót, hogy elérjük a szükséges perceket. 

A 100 lépés/perc könnyen megjegyezhető, de a legtöbb okosóra vagy fitneszóra inkább kilométerben vagy mérföldben mutatja a tempót. Ha nem szeretne erre hagyatkozni, sétáljon olyan gyorsan, hogy érezze a fizikai terhelést és emelkedjen a pulzusa. 

Nem kell feladni a kényelmes, lassú sétákat, de hasznos lehet néha gyorsabbra venni a tempót, hogy teljesítsük a heti mozgáscélt. Különösen azoknak jó alternatíva, akik nem szeretnek futni vagy más aerob mozgást végezni: a gyorsabb séta is hatékony edzés. 

 

