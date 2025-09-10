A napi 10 ezer lépés igazából csak egy mítosz?

Sokan ismerik a legalapvetőbb aranyszabályt: naponta 10 000 lépést kell megtenni a fittség érdekében. De vajon tényleg csak erre kell figyelni?

A napi 10 000 lépés megtétele segíti ugyan a fittséget, de érdemes figyelni a tempóra is. Fotó: Unsplash

A 10 000 lépés mítosza

A 10 000 lépésre vonatkozó ajánlás eredete meglepő: a japán Yamasa cég 1964-ben indított egy reklámkampányt, amikor piacra dobta az első hordozható lépésszámlálót, a „Manpo-kei”-t, ami szó szerint 10 000 lépésmérőt jelent. A promóciókban is azt reklámozta a cég, hogy napi 10 000 lépés elegendő az egészséges életmódhoz – tájékoztat a Focus.de.

A Massachusettsi Egyetem kutatói szerint viszont sokkal hasznosabb lehet a tempóra koncentrálni, nemcsak a lépések számára. Az elemzés szerint a percenként 100 lépés már közepes intenzitású mozgásnak számít, ami növeli a fittséget és a pulzusszámot.

Az Egyesült Államok Egészségügyi és Szociális Minisztériumának aktuális ajánlása szerint a

felnőtteknek legalább heti 150 perc mérsékelt intenzitású aerob mozgást kellene végezniük. Ez azt jelenti, hogy a napi séták során érdemes növelni a tempót, hogy elérjük a szükséges perceket.

A 100 lépés/perc könnyen megjegyezhető, de a legtöbb okosóra vagy fitneszóra inkább kilométerben vagy mérföldben mutatja a tempót. Ha nem szeretne erre hagyatkozni, sétáljon olyan gyorsan, hogy érezze a fizikai terhelést és emelkedjen a pulzusa.

Nem kell feladni a kényelmes, lassú sétákat, de hasznos lehet néha gyorsabbra venni a tempót, hogy teljesítsük a heti mozgáscélt. Különösen azoknak jó alternatíva, akik nem szeretnek futni vagy más aerob mozgást végezni: a gyorsabb séta is hatékony edzés.